Судороги и пена изо рта: в санатории в Черкассах загадочно умерла девочка

В ночь на субботу, 18 августа, в черкасском областном детском санатории "Сосновый бор" умерла 13-летняя девочка.

Как сообщил в своем Facebook черкасский журналист Вадим Комаров, девочку звали Виталия.

"Девочка пришла с дискотеки, а потом у нее начались судороги и изо рта пошла пена", - написал он.

По словам журналиста, точная причина смерти пока неизвестна.

Как сообщила местному изданию vikka.ua главный специалист Центра коммуникаций ГУНП Черкасской области Наталья Ткачук, девочка была доставлена в больницу машиной скорой помощи. Ребенок скончался в медучреждении. В настоящее время проводится экспертиза для установления причин смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля в Черниговской области после прививки умер ребенок.