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Судороги и пена изо рта: в санатории в Черкассах загадочно умерла девочка

7.2тЧитать новость на украинском

В ночь на субботу, 18 августа, в черкасском областном детском санатории "Сосновый бор" умерла 13-летняя девочка.

Как сообщил в своем Facebook черкасский журналист Вадим Комаров, девочку звали Виталия.

"Девочка пришла с дискотеки, а потом у нее начались судороги и изо рта пошла пена", - написал он.

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По словам журналиста, точная причина смерти пока неизвестна.

Как сообщила местному изданию vikka.ua главный специалист Центра коммуникаций ГУНП Черкасской области Наталья Ткачук, девочка была доставлена в больницу машиной скорой помощи. Ребенок скончался в медучреждении. В настоящее время проводится экспертиза для установления причин смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля в Черниговской области после прививки умер ребенок.

Место
УкраинаЧеркассы
Объекты
детисмерть
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ЭрЪ ХейтЪ
ЭрЪ ХейтЪ
хуёв насосалась слишком много для такого возраста.диагноз-пересосала!
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Villi
Villi
Тварь ты, хейг. Мама твоя пересосала. Пшел на хуй.
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