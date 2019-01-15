Судилище над украинскими моряками в Москве: военным продлили арест

Лефортовский районный суд Москвы 15 января продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 12 украинским морякам, взятым в плен Россией в Черном море.

Первые решения судьи огласили в отношении Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого и Сергея Цыбизова, сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT".

Позже арест продлили еще четырем морякам — Владимиру Терещенко, Богдану Головашу, Сергею Попову и Андрею Шевченко. Все они будут находиться под стражей до 24 апреля.

Последними, по кому суд оккупантов вынес решения 15 января, стали Михаил Власюк, Денис Гриценко, Андрей Драч и Вячеслав Зинченко. После этого заседание объявили оконченным. Судьбы остальных 12 пленников Кремля огласят 16 января.

Пленные украинские моряки "LIFE SHOT"

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