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Судилище над украинскими моряками в Москве: военным продлили арест

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Лефортовский районный суд Москвы 15 января продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 12 украинским морякам, взятым в плен Россией в Черном море.

Первые решения судьи огласили в отношении Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого и Сергея Цыбизова, сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT".

Позже арест продлили еще четырем морякам — Владимиру Терещенко, Богдану Головашу, Сергею Попову и Андрею Шевченко. Все они будут находиться под стражей до 24 апреля.

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Последними, по кому суд оккупантов вынес решения 15 января, стали Михаил Власюк, Денис Гриценко, Андрей Драч и Вячеслав Зинченко. После этого заседание объявили оконченным. Судьбы остальных 12 пленников Кремля огласят 16 января.

Пленные украинские моряки

Пленные украинские моряки

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Тема
Обострение в Азовском море
Место
Украина
Тег
Керченский пролив
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van Dijk Max
van Dijk Max
надеялись что зеленка везде и всегда поможет?
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andrei andrei
andrei andrei
Не судилище, а суд.
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Sarcozi Tramp, пригласи лучше своих братьев по "разуму" саркози и трампа - они быстрее приедут в твой лепрозорий, жертва подпольного аборта.
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Васильев Александр
Васильев Александр
1. Это не суд, а фашистское судилище. 2. Это – ссыкуны. Поскольку они зассали передать дело в свое милитаристское судилище, поскольку тогда расписались бы в военной агрессии. 3. Ничего иного ожитать от фашистского отребья и не стоило.
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