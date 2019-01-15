Судилище над украинскими моряками в Москве: военным продлили арест

Лефортовский районный суд Москвы 15 января продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 12 украинским морякам, взятым в плен Россией в Черном море.
Первые решения судьи огласили в отношении Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого и Сергея Цыбизова, сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT".
Позже арест продлили еще четырем морякам — Владимиру Терещенко, Богдану Головашу, Сергею Попову и Андрею Шевченко. Все они будут находиться под стражей до 24 апреля.
Последними, по кому суд оккупантов вынес решения 15 января, стали Михаил Власюк, Денис Гриценко, Андрей Драч и Вячеслав Зинченко. После этого заседание объявили оконченным. Судьбы остальных 12 пленников Кремля огласят 16 января.
Пленные украинские моряки
"LIFE SHOT"
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС.
26 декабря суд завершил рассмотрение апелляций на арест украинских моряков, отклонив ходатайства адвокатов.
27 декабря Украина потребовала от России срочных переговоров по военнопленным, однако в РФ заблокировали предложение.
По состоянию на 27 декабря все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
28 декабря адвокат моряков Николай Полозов заявил, что ФСБ оказывает давление на всех пленных украинцев.
В России допустили, что обмен 24 украинских украинских моряков может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.
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