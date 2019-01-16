Судилище над украинскими моряками в Москве: оглашены вердикты по всем воинам

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам, захваченным в плен в Черном море, еще на три месяца.

Решение по последним четырем украинским воинам оккупанты огласили в среду, 16 января, сообщается на Telegram-канале "LIFE SHOT". Речь идет о Викторе Безпальченко, Владимире Варимезе, Владиславе Костышине и Владимире Лесном. Все четверо мужчин останутся под арестом до 24 апреля (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Роман Мокряк "Громадське"

Информацию об этом подтвердил и адвокат украинцев Николай Полозов. "Все вынесенные 15 и 16 января Лефортовским судом постановления о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных будут обжалованы адвокатами нашей команды в установленный законом трехдневный срок", — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, 15 января суд огласил аналогичные решения по еще 20 пленным морякам ВМСУ. Роману Мокряку, Андрею Опрыско, Евгению Семидоцкому, Сергею Цыбизову, Владимиру Терещенко, Богдану Головашу, Сергею Попову, Андрею Шевченко, Михаилу Власюку, Денису Гриценко, Андрею Драчу, Вячеславу Зинченко, Юрию Будзыло, Богдану Небылицу, Сергею Чулибе, Юрию Безъязычному и Олегу Мельничуку арест продлили до 24 апреля. Что касается Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки, то они останутся под стражей до 26 апреля.

Пленные моряки "Громадське"

Пленные моряки

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