Судилище над украинскими моряками в Москве: оглашены вердикты по всем воинам

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам, захваченным в плен в Черном море, еще на три месяца.
Решение по последним четырем украинским воинам оккупанты огласили в среду, 16 января, сообщается на Telegram-канале "LIFE SHOT". Речь идет о Викторе Безпальченко, Владимире Варимезе, Владиславе Костышине и Владимире Лесном. Все четверо мужчин останутся под арестом до 24 апреля (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Роман Мокряк
"Громадське"
Информацию об этом подтвердил и адвокат украинцев Николай Полозов. "Все вынесенные 15 и 16 января Лефортовским судом постановления о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных будут обжалованы адвокатами нашей команды в установленный законом трехдневный срок", — написал он на своей странице в Facebook.
Напомним, 15 января суд огласил аналогичные решения по еще 20 пленным морякам ВМСУ. Роману Мокряку, Андрею Опрыско, Евгению Семидоцкому, Сергею Цыбизову, Владимиру Терещенко, Богдану Головашу, Сергею Попову, Андрею Шевченко, Михаилу Власюку, Денису Гриценко, Андрею Драчу, Вячеславу Зинченко, Юрию Будзыло, Богдану Небылицу, Сергею Чулибе, Юрию Безъязычному и Олегу Мельничуку арест продлили до 24 апреля. Что касается Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки, то они останутся под стражей до 26 апреля.
Пленные моряки
"Громадське"
Пленные моряки
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС.
26 декабря суд завершил рассмотрение апелляций на арест украинских моряков, отклонив ходатайства адвокатов.
27 декабря Украина потребовала от России срочных переговоров по военнопленным, однако в РФ заблокировали предложение.
По состоянию на 27 декабря все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
28 декабря адвокат моряков Николай Полозов заявил, что ФСБ оказывает давление на всех пленных украинцев.
В России допустили, что обмен 24 украинских моряков может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.
На заседании суда 15 января украинские моряки отказались давать показания в суде, ссылаясь на статью 17 Женевской конвенции.
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