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Судилище над украинскими моряками в Москве: оглашены вердикты по всем воинам

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Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам, захваченным в плен в Черном море, еще на три месяца.

Решение по последним четырем украинским воинам оккупанты огласили в среду, 16 января, сообщается на Telegram-канале "LIFE SHOT". Речь идет о Викторе Безпальченко, Владимире Варимезе, Владиславе Костышине и Владимире Лесном. Все четверо мужчин останутся под арестом до 24 апреля (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Роман Мокряк

Роман Мокряк

"Громадське"

Информацию об этом подтвердил и адвокат украинцев Николай Полозов. "Все вынесенные 15 и 16 января Лефортовским судом постановления о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных будут обжалованы адвокатами нашей команды в установленный законом трехдневный срок", — написал он на своей странице в Facebook.

Судилище над украинскими моряками в Москве: оглашены вердикты по всем воинам

Напомним, 15 января суд огласил аналогичные решения по еще 20 пленным морякам ВМСУ. Роману Мокряку, Андрею Опрыско, Евгению Семидоцкому, Сергею Цыбизову, Владимиру Терещенко, Богдану Головашу, Сергею Попову, Андрею Шевченко, Михаилу Власюку, Денису Гриценко, Андрею Драчу, Вячеславу Зинченко, Юрию Будзыло, Богдану Небылицу, Сергею Чулибе, Юрию Безъязычному и Олегу Мельничуку арест продлили до 24 апреля. Что касается Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки, то они останутся под стражей до 26 апреля.

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Тема
Обострение в Азовском море
Место
Украина
Тег
Керченский пролив
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Serov Oleg
Serov Oleg
а,родственникам по 100.000 гривней.теперь желающих повторить огромное количество,даже идиот лёша,ну тот который в резиновых рукавицах в еввропарламенте выступал.правда,лоханок почти не осталось
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Serov Oleg, Ради наживы родственники купят и резиновые лодки, всё равно окупятся
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Хохлы! Ждём второй канвой! Украине нужны новые "герои "! А нам клоуны
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
У них Фейгин наверное адвокат, который им сказал молчать на суде? Хороший адвокат, так можно лет 50-ят судопроизводство откладывать. Украине же нужны жертвенные херои? А так бы осудили и депортировали уже через месяц.
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