Выгораживали режим Януковича: что известно о судьях, выпустивших "беркутовцев"

Судьи Киевского апелляционного суда, которые постановили освободить из-под стражи бывших бойцов "Беркута", попавших в списки на обмен, принимали решения в интересах скандальных политиков и режима беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом идет речь в расследовании журналистов "Слідство.Інфо". Речь идет о членах коллегии судей Маргарите Васильевой, Викторе Габриеле и Анатолие Орле.

Так, председательствующая судья Васильева вопреки закону отменила соглашения о признании вины с двумя фигурантами "газового делу" екс-нардепа Александра Онищенко, которого подозревают в создании газовой схемы с нанесением ущерба государству более чем на полтора миллиарда гривен.

Всплыли скандальные факты о судьях по делу "беркутовцев" Скриншот из видео

Габриель во времена Революции Достоинства отказался удовлетворить жалобу участника акции протеста на решение суда первой инстанции. Тот был лишен водительского удостоверения на полгода из-за поездки в Межигорье.

Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия признала, что судья нарушил нормы Кодекса об административных правонарушениях, однако к ответственности его не привлекли.

Орел в свою очередь подтвердил законность решения Бориспольского горрайонного суда об условно-досрочном освобождении бывшего нардепа от "Батьківщини" Виктора Лозинского. Он был осужден на 10 лет за убийство крестьянина Валерия Олийныка на территории охотничьих угодий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи под личное обязательство экс-бойцов спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, подозреваемых в расстрелах Небесной Сотни.

Украинцы бурно отреагировали на решение суда.

В ГПУ заверили, что судебное разбирательство по "беркутовцам" будет продолжено.

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