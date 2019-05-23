"Судьба - стать Героем": в Днепре умер тяжелораненый боец ООС

В Днепре 22 мая умер военнослужащий ООС, который был ранен на Донбассе.

Об этом в своем Facebook сообщил заместитель главврача Днепровской обласной больницы имени Мечникова Александр Толубаев. Он уточнил, что бойцу по имени Роман было 48 лет и пулевое ранение он получил возле поселка Крымское Луганской области.

"Его судьба — стать Героем. Доставлен в больницу Мечникова 18 мая. Тяжелое черепно-мозговое ранение. Длительная нейрохирургическая операция, сложная борьба за жизнь в реанимации. Днем и ночью анестезиологи и нейрохирурги делали все, даже невозможное, с надеждой на улучшение. Сердце Романа остановилось в 23.15 (22 мая. – Ред.)", — написал Толубаев.

ООС на Донбассе Телеканал ATR

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая восемь военнослужащих ВСУ попали в плен в зоне боевых действий на Донбассе. Бойцы не выполняли боевих заданий, а осуществляли тыловую операцию.

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