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23 апреля • обновлено в 20:13
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Суд засекретил личности 12 свидетелей в деле Boeing рейса МН17, сбитого над Донбассом

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Суд в Гааге принял решение сохранить анонимность 12 свидетелей по делу самолета Boeing777 авиакомпании Malaysia Airlines, который был сбит на Донбассе в 2014 году.

Об этом стало известно 23 апреля, сообщает ТАСС. Ранее защита одного из четверых обвиняемых, россиянина Олега Пулатова, подала апелляцию на решение суда гарантировать 13 лицам статус свидетелей, которым угрожает опасность, и, соответственно, сохранить их анонимность.

Как постановил суд, в отношении одного из них решение о предоставления статуса свидетеля, которому угрожает опасность, было принято с нарушением существующих процедур.

Суд засекретил личности 12 свидетелей в деле Boeing рейса МН17, сбитого над Донбассом

Суд засекретил личности 12 свидетелей в деле Boeing рейса МН17, сбитого над Донбассом

ВВС

"Решение судебного следователя относительно статуса 12 других свидетелей было сохранено в силе. Это означает, что они останутся засекреченными", – пояснили в суде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
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кирик вадим
кирик вадим
, кстати, именно тогда готовилось вторжение войск РФ, именно для захвата территории с обломками, мол, все законно, в РФ бы и расследование проводили, и кто виноват было бы заранее известно
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кирик вадим
кирик вадим
кирик вадим, кстати, именно тогда готовилось вторжение войск РФ, именно для захвата территории с обломками, мол, все законно, в РФ бы и расследование проводили, и кто виноват было бы заранее известно
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
джентельменам верят на слово, тут мне карта и поперла.
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