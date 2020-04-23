Суд в Гааге принял решение сохранить анонимность 12 свидетелей по делу самолета Boeing777 авиакомпании Malaysia Airlines, который был сбит на Донбассе в 2014 году.

Об этом стало известно 23 апреля, сообщает ТАСС. Ранее защита одного из четверых обвиняемых, россиянина Олега Пулатова, подала апелляцию на решение суда гарантировать 13 лицам статус свидетелей, которым угрожает опасность, и, соответственно, сохранить их анонимность.

Как постановил суд, в отношении одного из них решение о предоставления статуса свидетеля, которому угрожает опасность, было принято с нарушением существующих процедур.

Суд засекретил личности 12 свидетелей в деле Boeing рейса МН17, сбитого над Донбассом ВВС

"Решение судебного следователя относительно статуса 12 других свидетелей было сохранено в силе. Это означает, что они останутся засекреченными", – пояснили в суде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing777, который сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек, которые находились на борту.

При этом на судебный процесс не явился ни один подозреваемый. Речь идет о россиянах Сергее Дубинском, Игоре Гиркине и Олеге Пулатове, а также об украинце Леониде Харченко.

Сторона обвинения по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 заявила, что располагает доказательствами о том, что лайнер был сбит из российской установки "Бук".

Примечательно, что экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) разнервничался, когда ему позвонил журналист ВВС Стив Розенберг и начал задавать вопросы о том, кто сбил Boeing.

Напомним, в Гааге накануне суда по катастрофе рейса МН17 родственники погибших устроили молчаливый протест под посольством России, требуя привлечь к ответственности виновных в трагедии.

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