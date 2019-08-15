Суд заочно арестовал беглого министра Януковича

Печерский районный суд Киева заочно арестовал беглого экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Ссылаясь на резолютивную часть решения, Интерфакс-Украина пишет, что по ходатайству старшего следователя в особо важных делах первого следственного отдела управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины суд 15 августа постановил избрать в отношении Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Определение следственного судьи может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде. Как известно, Захарченко сбежал из Украины вместе с тогдашним президентом Виктором Януковичем.

Напомним, Захарченко и его окружение подозреваются в отмывании более 10,3 млрд грн через Смартбанк (Киев).

Кроме того, Захарченко подозревается в организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению митингов, что привело к массовым жертвам среди митингующих во время массовых акций протеста в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

Виталий Захарченко LIGA.net

По данному поводу в апреле 2018 года Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении экс-министра внутренних дел.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Печерский суд Киева отменил арест имущества нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег экс-министра МВД Украины Виталием Захарченко. Однако в ГПУ пообещали арестовать активы повторно.

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