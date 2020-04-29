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29 апреля • обновлено в 20:55
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Суд взыскал с экс-нардепа Микитася рекордную сумму залога в 30 млн грн

1.8т
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Высший антикоррупционный суд взыскал с бывшего народного депутата Максима Микитася в доход государства 30 миллионов гривен.

Также ему назначен новый залог в размере 100 миллионов гривен. Такое решение приняла Апелляционная палата ВАКС, сообщается на сайте Центра противодействия коррупции.

"Впервые в истории Украины": суд взыскал с экс-нардепа Микитася рекордную сумму залога в 30 млн грн

"Апелляционная палата решила не взимать все 80 млн грн залога с Микитася, как ранее постановила первая инстанция ВАКС, ограничившись 30 млн. Но размер нового залога увеличили до 100 млн грн, поэтому теперь Микитась должен оплатить еще 50 млн. Это решение окончательное и обжалованию не подлежит. Внести средства подозреваемый должен в течение пяти дней, иначе ему грозит содержание под стражей", – сказано в сообщении.

Причиной для такого решения стало нарушение условий меры пресечения, что предусматривает взыскание всей суммы. Отмечается, что экс-нардеп провел неформальное совещание, на котором присутствовали двое других подозреваемых по делу: гендиректор "Укрбуда" Олег Майборода и его заместитель Сергей Якусевич, с которыми Микитасю суд запретил общаться.

Виду этого 3 апреля судья ВАКС Андрей Бицюк постановил взыскать всю сумму залога и увеличил его размер до 100 млн грн, однако Апелляционная палата изменила решение.

В свою очередь в Офисе президента Владимира Зеленского отметили, что такая сумма является рекордной: "Это впервые в истории нашей страны случаи взыскания залогов такого размера".

Напомним, что Максима Микитася подозревают в организации схемы по завладению 82 млн грн путем махинаций с квартирами для Национальной гвардии, но вместо квартир и паркомест на Печерске в Киеве, Нацгвардия и "Укрбуд" обменяли для военнослужащих квартиры на окраине столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства 500 тысяч гривен залога за неявку в суд фигуранта по делу о завладении имуществом Национальной гвардии и увеличил размер залога. По информации СМИ, речь идет о Сергее Якусевиче.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Максим Микитась
Место
Украина
Теги
Высший антикоррупционный суд Укрбуд
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
и шо , сидеть он будет ,аль нет?
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