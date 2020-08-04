Мужчина зарезал 8-летнего сына на Черниговщине: появились детали дела

Суд взял под стражу мужчину, зарезавшего собственного сына на Черниговщине.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения мужчине, который зарезал своего 8-летнего сына в Черниговской области.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе прокуратуры области, ближайшие два месяца мужчина проведет в СИЗО.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал (мужчине – Ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога сроком на 60 суток", - рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что злоумышленник отказывается давать показания. Решается вопрос о том, чтобы ему была назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Суд взял под стражу мужчину, зарезавшего собственного сына на Черниговщине фото полиции

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Черниговском районе утром 3 августа правоохранители обнаружили тело 8-летнего мальчика, которого искали всю ночь.

Тело мальчика с множественными ножевыми ранениями полицейские было найдено в поле недалеко от села, где он проживал. В полиции сообщили, что в убийстве несовершеннолетнего признался его 30-летний отец.