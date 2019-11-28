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29 ноября • обновлено в 12:33
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Помог закон Савченко: суд выпустил из СИЗО экс-командира "Беркута"

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В среду, 27 ноября, Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова, которого обвиняют в причастности к расстрелам на Майдане.

Об этом сообщается на странице Адвокатской совещательной группы в Facebook. Беркутовец находился в СИЗО с 2015 года.

"27 ноября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Виктора Шаповалова, обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 во время противостояния в центре города, повлекшее тяжкие последствия", – сказано в сообщении.

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Суд выпустил из СИЗО экс-командира "Беркута" Шаповалова

Суд выпустил из СИЗО экс-командира "Беркута" Шаповалова

24 канал

Вместо ареста суд установил Шаповалову меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22 до 6 утра без ношения браслета.

Это стало возможным благодаря закону бывшего народного депутата Надежды Савченко. Согласно документу Шаповалов провел под стражей 9 лет, поскольку день пребывания в СИЗО засчитывается за два дня колонии. При этом 10 лет – максимально возможный срок лишения свободы, предусмотренный для преступлений, в которых обвиняется екс-командир "Беркута".

Представители стороны пострадавших заверили, что суд не сообщал им о рассмотрении апелляционной жалобы Шаповалова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд отпустил из-под стражи известного сепаратиста Сергея Гнатьева, который осуществил покушение на добровольца ОУН. В этом случае защита также воспользовалась законом Савченко.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Расстрелы на Майдане
Персона
Надежда Савченко
Место
Украина
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