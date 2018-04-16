Суд вынес жесткий приговор подозреваемому в убийстве мэра Старобельска

Суд приговорил одного из убийц городского головы Старобельска Луганской области Владимира Живаги к пожизненному заключению.

"Прокуратура Луганской области поддержала публичное обвинение в суде в уголовном производстве по факту умышленного убийства Старобельского городского головы В. Живаго. Расследованием установлено, что двое жителей Луганщины в составе организованной преступной группы, выполняя заказ на убийство, застрелили указанное должностное лицо на территории двора Старобельского городского совета", – говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что приговором первой инстанции двух убийц приговорено к 15 годам лишения свободы.

"По принципиальной позиции прокуратуры Луганской суд апелляционной инстанции пересмотрел решение Старобельского районного суда и частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, приняв новый приговор, которым один из убийц мэра пока приговорен к суровому наказанию - пожизненному лишению свободы. Относительно второго участника преступной группы приговор суда оставлен без изменений", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, организатор убийства объявлен в розыск.

Как сообщал "Обозреватель", ранее был задержан второй подозреваемый в убийстве Живаги.