Суд вынес вердикт по делу луцкого террориста Кривоша

В четверг, 23 июля, суд в Луцке вынес решение взять под стражу на 60 дней террориста Максима Кривоша без возможности внесения залога.

Кривош будет содержаться в СИЗО до 18 сентября.

После оглашения решения суда террорист воскликнул: "Я всех прошу ждать продолжения перформенса "Антисистема".

Адвокат подозреваемого заявил, что не будет подавать апелляцию на решение суда, так как его клиент не настаивает на этом.

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