Суд вынес вердикт по делу луцкого террориста Кривоша
В четверг, 23 июля, суд в Луцке вынес решение взять под стражу на 60 дней террориста Максима Кривоша без возможности внесения залога.
Кривош будет содержаться в СИЗО до 18 сентября.
После оглашения решения суда террорист воскликнул: "Я всех прошу ждать продолжения перформенса "Антисистема".
Адвокат подозреваемого заявил, что не будет подавать апелляцию на решение суда, так как его клиент не настаивает на этом.
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