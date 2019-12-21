Героиня "Ополченочки":суд вынес скандальное решение по одиозной террористке "ДНР"

Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области дал три года условно известной террористке "ДНР" Светлане Дрюк ("Ветерок"), которая якобы перешла на сторону Украины.

Как сообщается на сайте суда, решение было вынесено 16 декабря. В частности, обвиняемая и прокурор ГПУ утвердили соглашение о признании виновности и назначении Дрюк наказания в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на три года.

"Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области признал виновной гражданку в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации). Обвинение в данном уголовном производстве поддерживалось Генеральной прокуратурой Украины", – сказано в сообщении суда.

В частности, обвиняемая в период 2014-2018 годов принимала участие в деятельности террористической организации в качестве "заместителя начальника штаба 11 Дунайско-Енакиевского полка 1 армейского корпуса народного ополчения ДНР". Она занималась подбором и обучением "добровольцев" для участия в боевых действиях против ВСУ.

"Указанное лицо неоднократно освещалось СМИ незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" как пример женщины-военнослужащего. С целью сокрытия факта своего участия в террористической организации "ДНР" обвиняемая получила и использовала идентифицирующий позывной "Ветерок", – напомнили в суде.

Террористка Светлана Дрюк "Гордон"

По данным суда, в ходе расследования Дрюк признала вину в совершении указанного преступления и разоблачила незаконную деятельность более 20 кадровых российских военных, которые находились на временно оккупированной территории Донецкой области и участвовали в ведении агрессивной войны против Украины. Также она озвучила информацию о поставках боевой техники с территории РФ на Донбасс.

Примечательно, что оккупанты сняли о террористке "Ветерок" пропагандистский фильм "Ополченочка". Кроме того, она была частой героиней пропагандистских сюжетов.

На скандальное решение суда отреагировал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "Ополченочка". Три года условно. Вот и все", – возмутился он мягким приговором для террористки, которая воевала против защитников Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Дрюк перешла на сторону Украины и начала сотрудничество с украинской контрразведкой. Она раскрыла сценарий, который может применить Россия в случае масштабного наступления на Украину.

В "народной милиции ДНР" нелепо отреагировали на переход Дрюк на сторону Украины и нарвались на насмешки в сети. Террористы заверили, что женщину похитили и завербовали, угрожая ее детям.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Юрий Радковец заявлял, что перед тем, как называть Дрюк легендарной, нужно было провести тщательную проверку данных, вплоть до слухов о ней в рядах террористов.

Дрюк называли символом "Новороссии". Кремль не пожалел денег, чтобы снять о ней первый полнометражный "ЛНРовский" блокбастер "Ополченочка".

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