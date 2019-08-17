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Суд вынес решение по второму фигуранту "дела Грымчака": что известно

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Помощник замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака Игорь Овдиенко взят под стражу на 2 месяца с возможностью внесения залога в 4 млн гривен.

Такое решение принял Деснянский районный суд Чернигова 17 августа, сообщает "112 Украина".

Известно, что судебное заседание по Овдиенко длилось около 5 часов. В начале адвокаты подозреваемого заявили о наличии у него второй пожизненной группы инвалидности и привели список его болезней. По словам одного из правозащитников, второй фигурант "дела Грымчака" в любом случае будет освобожден из мест лишения свободы в связи с состоянием здоровья.

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Сам Овдиенко свою вину не признал. В ходе заседания суда он заявил, что является юристом и изъятые у него средства назвал "гонораром" за свою работу.

Игорь Овдиенко на заседании суда

Игорь Овдиенко на заседании суда

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Отметим, информация по делу Грымчака обросла резонансными, временами даже противоречивыми, подробностями. Появились данные, что дело попросту хотят замять, поэтому якобы специально привязали к делу о покушении на Черновол. Кроме того, посыпались обвинения в фальсификации дела. Что не так со скандальным расследованием, читайте здесь.

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Темы
Задержание Грымчака Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина Чернигов
Тег
коррупция
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