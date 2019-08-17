Суд вынес решение по второму фигуранту "дела Грымчака": что известно

Помощник замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака Игорь Овдиенко взят под стражу на 2 месяца с возможностью внесения залога в 4 млн гривен.

Такое решение принял Деснянский районный суд Чернигова 17 августа, сообщает "112 Украина".

Известно, что судебное заседание по Овдиенко длилось около 5 часов. В начале адвокаты подозреваемого заявили о наличии у него второй пожизненной группы инвалидности и привели список его болезней. По словам одного из правозащитников, второй фигурант "дела Грымчака" в любом случае будет освобожден из мест лишения свободы в связи с состоянием здоровья.

Сам Овдиенко свою вину не признал. В ходе заседания суда он заявил, что является юристом и изъятые у него средства назвал "гонораром" за свою работу.

Игорь Овдиенко на заседании суда Страна

Отметим, информация по делу Грымчака обросла резонансными, временами даже противоречивыми, подробностями. Появились данные, что дело попросту хотят замять, поэтому якобы специально привязали к делу о покушении на Черновол. Кроме того, посыпались обвинения в фальсификации дела. Что не так со скандальным расследованием, читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 августа представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ задержалиГрымчака.

Вместе с Грымчаком был задержан его помощник, который приходится жене чиновника Юлии братом. Его имя – Игорь Овдиенко.

Журналист Владимир Бойко заверил, что для задержания Грымчака была предпринята фальсификация.

Спикер ГПУ Андрей Лысенко подтвердил, что подозреваемые требовали взятку в размере $1,1 млн за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА.

Адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявила, что передача взятки не была зафиксирована, а вместо 480 тыс. долларов у него якобы изъяли полмиллиона календариков.

Журналист Юрий Бутусов указал на несколько парадоксов в деле Грымчака.

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