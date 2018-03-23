Суд над Савченко: все подробности онлайн

В Шевченковском районном суде Киева 23 марта проходит суд над внефракционным депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко. (Чтобы посмотреть онлайн-трансляцию - доскрольте до конца страницы).

Ночь нардеп провела в здании СБУ.

11:04 Суд разрешил Савченко выйти из стеклянной кабины. Она села рядом с адвокатами.

10:48 Нардеп заявила, что журналистам "слабо" показывать правду. Также она передала Юлии Тимошенко "привет".

10:45 Савченко поделилась с журналистами впечатлениями от ночи, проведенной в СИЗО.

Как она сказала 23 марта в зале суда, СИЗО в Украине не отличается от российского, а в некоторых моментах даже ​​хуже

10:30 Савченко доставили в суд. Ее поместили в стеклянную кабину. Дело слушает судья Евгений Сидоров. Он известен тем, что рассматривает дело об убийстве журналиста Олеся Бузины.

10:15 В Шевченковском райсуде появилась Вера Савченко. Общаться с прессой она отказалась. Тем временем, журналистов пустили в зал судебных заседаний.

09:40 Рассмотрение дела перенесли на 10:30, сообщила пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко. Возле суда большое количество правоохранителей. Надежда Савченко пока не появилась.

09:20 Шевченковский райсуд определяет состав судей, которые будут рассматривать дело Савченко.

08:30 Ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей поступило в суд.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Савченко Н.В. - подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28 , ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263", - говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура Украины просит суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Также СМИ узнали о трех возможных сценариях судьбы Савченко.

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Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.

Ее подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

Нардепа задержали сотрудники СБУ прямо в здании Верховной Рады.

По признанию ее сестры Веры, Надежда готова была к задержанию и шла в Раду с сумкой вещей для тюрьмы.

Как сообщал "Обозреватель", Генпрокурор Юрий Луценко подписал и огласил подозрение Савченко.