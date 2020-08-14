Суд вынес приговор одному из организаторов референдума по "ДНР"

Суд вынес приговор жительнице Великой Новоселки Донецкой области, которая принимала участие в организации незаконного референдума по созданию "ДНР".

Она получила пять лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

"При публичном обвинении Красноармейской местной прокуратуры Донецкой области судом вынесен обвинительный приговор лицу за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Суд установил, что в мае 2014 года жительница поселка Великая Новоселка по предварительному сговору с другими лицами принимала активное участие в организации и проведении в помещении Великоновоселовского районного культурно-оздоровительного комплекса незаконного референдума о признании самостоятельности так называемой "ДНР" в качестве члена "участковой избирательной комиссии".

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности в июле задержала в Северодонецке одного из ключевых организаторов так называемого референдума по созданию "ЛНР". Им оказался бывший украинский чиновник, который много лет работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета.