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Суд вынес приговор одному из организаторов референдума по "ДНР"

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
1,5 т.
Суд вынес приговор одному из организаторов референдума на Донбассе

Суд вынес приговор одному из организаторов референдума на Донбассе.

Суд вынес приговор жительнице Великой Новоселки Донецкой области, которая принимала участие в организации незаконного референдума по созданию "ДНР".

Она получила пять лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

"При публичном обвинении Красноармейской местной прокуратуры Донецкой области судом вынесен обвинительный приговор лицу за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Суд установил, что в мае 2014 года жительница поселка Великая Новоселка по предварительному сговору с другими лицами принимала активное участие в организации и проведении в помещении Великоновоселовского районного культурно-оздоровительного комплекса незаконного референдума о признании самостоятельности так называемой "ДНР" в качестве члена "участковой избирательной комиссии".

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности в июле задержала в Северодонецке одного из ключевых организаторов так называемого референдума по созданию "ЛНР". Им оказался бывший украинский чиновник, который много лет работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета.

УкраинаПсевдореферендумы на юго-востоке УкраиныОфис генерального прокурора Украины
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