Суд вынес новое решение по Грымчаку и его "помощнику"

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС. Он останется под ночным домашним арестом до 7 сентября.

Аналогичная мера пресечения избрали и "помощнику" Грымчака.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора и продолжила срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и его "помощнику". Также продлен до 7 сентября 2020 включительно срок действие процессуальных обязанностей, возложенных на обвиняемых", – сообщили в ВАКС.

ВАКС принял решение о мере пресечения для Грымчака и его "помощника" (Facebook ВАКС)

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