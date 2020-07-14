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Суд вынес новое решение по Грымчаку и его "помощнику"

Расследования
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ВАКС принял решение о мере пресечения для Грымчака и его 'помощника'

ВАКС принял решение о мере пресечения для Грымчака и его "помощника". Радио Свобода

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС. Он останется под ночным домашним арестом до 7 сентября.

Аналогичная мера пресечения избрали и "помощнику" Грымчака.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора и продолжила срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и его "помощнику". Также продлен до 7 сентября 2020 включительно срок действие процессуальных обязанностей, возложенных на обвиняемых", – сообщили в ВАКС.

ВАКС принял решение о мере пресечения для Грымчака и его "помощника"

ВАКС принял решение о мере пресечения для Грымчака и его "помощника" (Facebook ВАКС)

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 14 августа 2019 года представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ задержализамминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака.

  • Вместе с ним был задержан его помощник – Игорь Овдиенко, брат его жены Юлии.

  • Журналист Владимир Бойко заверил, что для задержания Грымчака была предпринята фальсификация.

  • В ГПУ заявляли, что подозреваемые требовали взятку в размере $1,1 млн за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА.

  • Адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявила, что передача взятки не была зафиксирована, а вместо 480 тыс. долларов у него якобы изъяли полмиллиона календариков.

  • 20 декабря Высший антикоррупционный суд оставил в силе арест бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака, уменьшив сумму залога в три раза.

  • 30 января Грымчака освободили из-под стражи под домашний арест.

УкраинаВысший антикоррупционный судЮрий Грымчак
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  2. Расследования