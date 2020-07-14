Суд вынес новое решение по Грымчаку и его "помощнику"
ВАКС принял решение о мере пресечения для Грымчака и его "помощника". Радио Свобода
Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку.
Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС. Он останется под ночным домашним арестом до 7 сентября.
Аналогичная мера пресечения избрали и "помощнику" Грымчака.
"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора и продолжила срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и его "помощнику". Также продлен до 7 сентября 2020 включительно срок действие процессуальных обязанностей, возложенных на обвиняемых", – сообщили в ВАКС.
ВАКС принял решение о мере пресечения для Грымчака и его "помощника" (Facebook ВАКС)
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 августа 2019 года представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ задержализамминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака.
Вместе с ним был задержан его помощник – Игорь Овдиенко, брат его жены Юлии.
Журналист Владимир Бойко заверил, что для задержания Грымчака была предпринята фальсификация.
В ГПУ заявляли, что подозреваемые требовали взятку в размере $1,1 млн за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА.
Адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявила, что передача взятки не была зафиксирована, а вместо 480 тыс. долларов у него якобы изъяли полмиллиона календариков.
20 декабря Высший антикоррупционный суд оставил в силе арест бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака, уменьшив сумму залога в три раза.
30 января Грымчака освободили из-под стражи под домашний арест.
В мае Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло одно уголовное производство в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака.
22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его "помощника".