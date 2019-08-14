Суд восстановил в должности люстрированного заместителя Генпрокурора

Окружной административный суд Киева постановил восстановить в должности бывшего первого заместителя генпрокурора Украины Николая Голомшу.

Таким образом, суд принял решение признать противоправным и отменить приказ ГПУ об увольнении Голомши, передает пресс-служба ОАСК.

Отмечается, что соответствующее решение суд принял по административному иску экс-прокурора, который был уволен по закону об очищении власти (о люстрации).

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В решении суда сказано, что при проведении люстрации должен был соблюден индивидуальный характер ответственности, то есть вина сотрудника должна быть доказана в каждом конкретном случае. Однако ГПУ не предоставила доказательств, которые бы указывали, что Голомша причастен к мероприятиям, направленных на "узурпацию власти президентом Украины Виктором Януковичем, подрыв основ национальной безопасности и обороны Украины или противоправное нарушение прав и свобод человека".

Суд акцентировал, что должность Голомши в Генпрокуратуре не была политической. К тому же не была доказана его причастность к выше перечисленным действиям, что и стало "достаточным и самостоятельным основанием для отмены решения об увольнении".

В ОАСК подчеркнули, что рассмотрение данного иска длилось с ноября 2014 года, что связано с нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел.

Николай Голомша Vse.Media

Напомним, в конце октября 2014 года генеральный прокурор Украины Виталий Ярема уволил Голомшу с должности первого заместителя генпрокурора. В ноябре Голомша обратился в суд с иском о восстановлении в должности.

В апреле 2015 года Окружной административный суд Киева приостановил рассмотрение иска Голомши до вынесения решения Конституционного суда Украины по поводу конституционности закона о люстрации.

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В июне 2018 года суд возобновил рассмотрение иска. Было принято решение о его рассмотрении в порядке упрощенного производства без вызова сторон по имеющимся доказательствам.

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