''Все-таки закрыли!'' Мариупольский суд принял решение по убийце ''киборгов''

Орджоникидзевский районный суд Мариуполя Донецкой области избрал меру пресечения Роману Джумаеву, который 11 декабря напал на сотрудника правоохранительных органов, а также распылил газ в лицо полицейского и ветерана АТО.

Экс-боевик "Пятнашек" проведет два месяца под стражей.

Причиной нападения Джумаева послужил демонтаж киоска, который он незаконно установил в Мариуполе. Он также проходит по другому уголовному производству (терроризм).

Роман Джумаев под конвоем идет в суд

"На полигоне, куда был вывезен трейлер, его владелец (Роман Джумаев - ред.) начал блокировать работу коммунальщиков и устроил конфликт. Для обеспечения общественного порядка на место была вызвана полиция. В ходе конфликта мужчина нанес майору полиции телесные повреждения и распылил средство слезоточивого действия в лицо полицейского и местного жителя", - рассказали правоохранители.

Полицейские задержали подозреваемого в порядке ст.208 УПК Украины. По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.345 УК Украины ("Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей").

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Террорист Джумаев в зале суда

Судебное заседание было назначено на 14:00 13 декабря, однако началось на полчаса позже.

Воины АТО и местные жители, разгневанные безнаказанностью боевика, пришли на судебное заседание

На заседание пришла мать Джумаева, Людмила Омельченко, которая заявила,что это ее прицеп и что в суде... должно было рассматриваться дело о его... угоне.

Адвокат Романа Джумаева - Валентина Богатченко - ходатайствовала, чтобы судья дал возможность выступить свидетелям, которые присутствовали при происходящем при вывозе прицепа, сообщает 0629.com.ua . Судья отказал. В итоге защитница Джумаева написала отвод судье. После его рассмотрения судья удалился и начался процесс рассмотрения отвода.

Адвокат Валентина Богатченко

Уже другая судья Мельник не удовлетворила ходатайство адвоката Богатченко об отводе судьи.

В 17:00 заседание по делу возобновилось, адвокат предоставила документы о том, что автомобильный прицеп является собственностью матери. В то же время прокуроры отметили, что предоставленные документы не имеют прямого отношения к применению слезоточивого газа по отношению к сотрудникам полиции.

На суде Джумаев заявил, что свою вину не признает, отмечая, что его действия применялись в рамках самообороны. Заявил, что защищал свое имущество.

"Группа" поддержки Джумаева в суде. 11 декабря они тоже были вместе с ним (их авто)

В 19.30 судья огласил решение: выбрать предварительную меру - содержание под стражей до 60 дней.

У здания Орджоникидзевского суда г. Мариуполя

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря жители Мариуполя узнали в "бизнесмене", который незаконно установил торговую точку на зеленой зоне рынка и срубил деревья, боевика из так называемой интербригады "Пятнашки". Роман Джумаев некоторое время скрывался в Беларуси и России, а в сентябре 2017 года был задержан украинскими силовиками при пересечении линии разграничения.

Роман Джумаев - боевик, участвовавшему в штурме донецкого аэропорта и Дебальцево. В интервью белорусским журналистам он ранее признался, что убивал украинских воинов.

С 4 января 2018 года в Марьинском районном суде Донецкой области находится уголовное производство по обвинению Романа Джумаева по ч 1 ст 258-3 УК Украины (по факту участия в незаконных вооруженных формированиях террористической организации "ДНР". Была избрана мера пресечения - содержание под стражей.

6 марта.боевику было продлено содержание под стражей, а 3 мая 2018г. постановлением коллегии судей Медведского, Сенаторова и Приходько обвиняемого Джумаева освободили из-под стражи в зале суда. Была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Указанное решение было принято в нарушение ч.5 ст 176 УПК Украины, согласно которой домашний арест и др. не могут быть применены к лицам, которые подозреваются по ст. 258 - 258-5 УК Украины После освобождения Джумбаева Р.Б из-под стражи и домашнего ареста состоялось только одно судебное слушание, где судьи отказали в ходатайстве о содержании под стражей в виде домашнего арест. Далее по производству из шести судебных заседаний не произошло ни одного! В связи с отсутствием или состава коллегии суда, или с неявкой адвоката. Вот таким образом этот подонок оказался на свободе!", - рассказала волонтер Галина Однорог (Маша Украинская).

Фото Руслана Пустовойта и Галины Однорог.