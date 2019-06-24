Суд снял с Насирова ответственность за рассрочки Онищенко

Шестой апелляционный административный суд Киева оставил без изменений решение первой инстанции о снятии ответственности с главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова за рассрочки олигарху Александру Онищенко.

К такому мнению в понедельник, 24 июня, пришла коллегия судей в составе Андрея Паринова (председатель), Александра Беспалова и Натальи Литвин, пишут "Наші гроші".

Так, суд признал, что Насиров имел полномочия принимать решения о рассрочке налогового долга фирмам без ограничений в сумме и в пределах одного бюджетного года.

Роман Насиров РБК-Украина

При этом, по мнению коллегии судей, он не должен был анализировать финансовое состояние фирм, которым предоставлялась рассрочка. Также было установлено, что Насиров не мог отказать в рассрочке при наличии положительного заключения территориальных органов ГФС.

Решение суда подтвердило, что ответственность за предоставление рассрочек компаниям Онищенко лежит на руководителях местных налоговых инспекций, которые давали заключения по ним.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы Украины, признав его отстранение незаконным.

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