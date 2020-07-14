Суд снял арест с имущества Богатыревой: в списке иконы и слиток золота
С имущества бывшего министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой снят арест.
Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд, пишет "Украинская правда".
Таким образом было удовлетворено ходатайство защиты чиновницы времен президентства Виктора Януковича.
В списке имущества, которое находилось под арестом, около десятка икон, золотой слиток весом 2,5 грамма, драгоценные камни, памятные монеты, золотой значок "Партии регионов" весом 1,34 грамма, а также наличные.
Подробный список:
наличные – 30850 грн, 1650 евро и 1500 долларов;
банковский металл – золотой слиток весом 2,5 грамма 999,9 пробы, производства Швейцарии;
дароносица, изготовленная из серебра, с ртутной позолотой и гравировкой, размером 19х9,5х3 см;
икона Господь Вседержитель;
икона с изображением святых;
икона с изображением Игумена Почаевского;
икона с изображением Пресвятой Богородицы Курской Знамение;
икона с изображением Божьей матери;
икона с изображением Ангела-Хранителя;
икона с изображением святой мученицы Раисы;
вазочка для конфет;
картина с изображением рождения Иисуса Христа;
две золотые серьги 585 пробы, весом 7,72 грамма;
два камня цитрин, 2,59 грамм;
памятная монета "пруф-лайк 100 рублей";
памятная монета 1 доллар "Father Frost";
значок "Партия Регионов", золото 585 проба, вес 1,34 грамма;
монета "10 KWACHA REPUBLIK OF MALAWI mother nature of Afrika endangered wildlife";
монета "Премьер-министр Украины 2000-2001, эксклюзивная коллекция Украина, 2004";
монета "Премьер-министр Украины 2005, эксклюзивная коллекция Украина, 2005";
монета "Оранжевая Революция 2004, Инаугурация Президента Украины 23.01.2005 гг.".
Как сообщал OBOZREVATEL, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 4 июня отменила меру пресечения Раисе Богатыревой.
Напомним, что она была министром здравоохранения дважды – с января 1999 по январь 2000 года, а также с февраля 2012 по февраль 2014-го. Ее уволили 23 февраля 2014 года постановлением Верховной Рады.