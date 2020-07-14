Суд снял арест с имущества Богатыревой: в списке иконы и слиток золота

Юрий Сергиенко Расследования 01:45, 15.07.2020 Обновлено: 01:46, 15.07.2020

С имущества бывшего министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой снят арест.

Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд, пишет "Украинская правда".

Таким образом было удовлетворено ходатайство защиты чиновницы времен президентства Виктора Януковича.

В списке имущества, которое находилось под арестом, около десятка икон, золотой слиток весом 2,5 грамма, драгоценные камни, памятные монеты, золотой значок "Партии регионов" весом 1,34 грамма, а также наличные.

Подробный список:

  • наличные – 30850 грн, 1650 евро и 1500 долларов;

  • банковский металл – золотой слиток весом 2,5 грамма 999,9 пробы, производства Швейцарии;

  • дароносица, изготовленная из серебра, с ртутной позолотой и гравировкой, размером 19х9,5х3 см;

  • икона Господь Вседержитель;

  • икона с изображением святых;

  • икона с изображением Игумена Почаевского;

  • икона с изображением Пресвятой Богородицы Курской Знамение;

  • икона с изображением Божьей матери;

  • икона с изображением Ангела-Хранителя;

  • икона с изображением святой мученицы Раисы;

  • вазочка для конфет;

  • картина с изображением рождения Иисуса Христа;

  • две золотые серьги 585 пробы, весом 7,72 грамма;

  • два камня цитрин, 2,59 грамм;

  • памятная монета "пруф-лайк 100 рублей";

  • памятная монета 1 доллар "Father Frost";

  • значок "Партия Регионов", золото 585 проба, вес 1,34 грамма;

  • монета "10 KWACHA REPUBLIK OF MALAWI mother nature of Afrika endangered wildlife";

  • монета "Премьер-министр Украины 2000-2001, эксклюзивная коллекция Украина, 2004";

  • монета "Премьер-министр Украины 2005, эксклюзивная коллекция Украина, 2005";

  • монета "Оранжевая Революция 2004, Инаугурация Президента Украины 23.01.2005 гг.".

Как сообщал OBOZREVATEL, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 4 июня отменила меру пресечения Раисе Богатыревой.

Напомним, что она была министром здравоохранения дважды – с января 1999 по январь 2000 года, а также с февраля 2012 по февраль 2014-го. Ее уволили 23 февраля 2014 года постановлением Верховной Рады.

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