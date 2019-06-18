Суд РФ дал огромные сроки крымским татарам: все подробности

В России суд вынес приговор фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", которых подозревали якобы в террористической деятельности.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Рустема Исмаилова – к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова – к 12 годам.

Отмечается, что Исмаилову, Абдуллаеву и Джемаденову суд дал на год больше, чем просило обвинение.

Осужденные крымские татары Крым.Реалии

Осужденные крымские татары Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года в аннексированном Крыму сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта устроили массовые обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар. Их подозревали в участии в запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир",

Ранее в декабре 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд (Ростов-на-Дону, РФ) вынес приговор фигурантам "бахчисарайского дела". Четырех крымских татар обвинили в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

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