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Суд РФ дал огромные сроки крымским татарам: все подробности

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В России суд вынес приговор фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", которых подозревали якобы в террористической деятельности.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Рустема Исмаилова – к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова – к 12 годам.

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Отмечается, что Исмаилову, Абдуллаеву и Джемаденову суд дал на год больше, чем просило обвинение.

Осужденные крымские татары

Осужденные крымские татары

Крым.Реалии

Осужденные крымские татары

Осужденные крымские татары

Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года в аннексированном Крыму сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта устроили массовые обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар. Их подозревали в участии в запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир",

Ранее в декабре 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд (Ростов-на-Дону, РФ) вынес приговор фигурантам "бахчисарайского дела". Четырех крымских татар обвинили в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
РоссияРостов-на-Дону
Теги
Крымкрымские татары
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Религиозный экстремизм не меет национальности. Так что и суд вынес приговор не по национальному признаку а в связи с деятельностью в рамках экстремистской организации
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
веселятся перед камерами, сейчас из зала суда выведут и 14 лет не до смеха будет :)
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Обоз, у террористов нет национальности, и не надо писать что татар осудили. На их месте осудят любого, хоть русского, хоть хохла, хоть узбека. С террористами разговор короткий
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