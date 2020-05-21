Двух жителей Новосанжарского района Полтавщины признали виновными в блокировании 20 февраля проезда автобусов с украинцами и гражданами других государств, которых эвакуировали из Китая из-за пандемии.

Соответствующее решение принял Новосанжарский районный суд Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в регионе.

Отмечается, что суд утвердил два соглашения о признании виновности, заключенные между процессуальным руководителем по уголовным производствам и участниками массовых беспорядков, которые произошли тогда в поселке.

"Указанные лица, осознавая свои действия, оставили 2 трактора на проезжей части дороги, заблокировав таким образом движение общественного и другого транспорта", – говорится в сообщении.

Их действия инкриминировали по ч. 1 ст. 279 УК Украины. Кроме этого, каждому из виновников назначено наказание в виде штрафа, в частности, 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

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