Столкновения в Новых Санжарах: суд решил судьбу "героев"

Двух жителей Новосанжарского района Полтавщины признали виновными в блокировании 20 февраля проезда автобусов с украинцами и гражданами других государств, которых эвакуировали из Китая из-за пандемии.
Соответствующее решение принял Новосанжарский районный суд Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в регионе.
Отмечается, что суд утвердил два соглашения о признании виновности, заключенные между процессуальным руководителем по уголовным производствам и участниками массовых беспорядков, которые произошли тогда в поселке.
"Указанные лица, осознавая свои действия, оставили 2 трактора на проезжей части дороги, заблокировав таким образом движение общественного и другого транспорта", – говорится в сообщении.
Их действия инкриминировали по ч. 1 ст. 279 УК Украины. Кроме этого, каждому из виновников назначено наказание в виде штрафа, в частности, 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В поселке Новые Санжары Полтавской люди перекрыли дорогу и начали протест против того, чтобы в местном санатории Нацгвардии поселили украинцев, эвакуированных из-за коронавируса из китайского Уханя.
Всего более двух тысяч человек в поселке заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из Китая.
В результате силовикам пришлось силой оттеснять жителей Новых Санжар, которые "живым щитом" заблокировали проезд.
Выяснилось, что на протесты в Новые Санжары Полтавской области приехали ребята из Кропивницкого и Кривого Рога, а местных жителей пугали "вирусными" СМСками, призывающиеми к сопротивлению.
В СНБО заявили, что к протестам и столкновениям с правоохранителями в Новых Санжарах были причастны "профессиональные подстрекатели", которые запугивали местное население коронавирусом.
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