Суд продлил расследование подготовки терактов генерал-майором СБУ

Шевченковский районный суд Киева на полгода продлил сроки расследования в отношении генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого обвиняют в государственной измене и подготовке терактов в Украине.

Решение было принято на судебном заседании в четверг, 4 июня, сообщает "Громадське".

Суд продлил расследование против Валерия Шайтанова "Громадське"

Сторона обвинения ходатайствовала о продлении расследования на 7 месяцев, мотивируя это необходимостью провести более десятка экспертиз и рассекретить некоторые материалы следственных действий, которые необходимо приобщить к делу.

Также ожидаются ответы из Германии, Хорватии и Франции, где, по версии следствия, Шайтанов встречался с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым.

В свою очередь обвиняемый своей вины не признает и утверждает, что его подставили.

"Когда надо было быть в строю, а мало кто хотел, я был в строю и выполнял свой долг. А сейчас меня хотят убрать", – отметил он.

Валерия Шайтанова задержали 14 апреля СБУ

На заседании был Анатолий Гарбуз, которого подозревают в незаконном хранении оружия и проверяют, не сотрудничал ли он с Шайтановым.

Напомним, что генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов был задержан 14 апреля. Его подозревают в госизмене и подготовке терактов.

По данным следствия, теракты он готовил по команде Москвы. Также много лет выполнял очень своеобразные задачи и "общался" с главарями террористов из "ДНР". Подробнее о том, чем известен Шайтанов, читайте в материале OBOZREVATEL.