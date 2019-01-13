Суд принял скандальное решение в деле против соратника Януковича: подробности

Единственное уголовное дело в отношении скандального украинского политика, экс-губернатора Черкасс и одного из ближайших соратников президента-беглеца Виктора Януковича Сергея Тулуба закрыли.

Как сообщает "Кропива", речь идет об обвинительном акте, который передали в Сосновский суд по статье "служебная халатность".

Дело касалось использования Тулубом служебных автомобилей КП "АТП Черкасского областного совета" в выходные и праздничные дни, в том числе для выезда за пределы области на расстояние более 200 километров, без соответствующих распоряжений на командировку. Убытки, причиненные несанкционированным использованием автомобилей, оценили в 112 тыс. грн. Данную сумму обвиняемый возместил.

Сергей Тулуб

Также Тулуб заключил соглашение с прокурором о признании виновности по данному делу. Однако Сосновский суд отказался ее утверждать, ссылаясь на нарушение прав обвиняемого.

Кроме того, суд пришел к выводу, что данное уголовное правонарушение относится к преступлениям небольшой тяжести, поэтому в связи с окончанием трехлетнего срока давности постановил освободить Тулуба от уголовной ответственности.

Прокуратура такое решение не обжаловала.

Отмечается, что в отношении Сергея Тулуба ранее расследовались такие производства:

Присвоение подозреваемым государственных средств во время строительства объектов социально-культурной сферы области — закрыто по постановлению прокурора 23 апреля 2014.

Незаконное увольнение начальника управления внутренней политики ОГА и злоупотребление властью при ее освобождении — закрыто по постановлению прокурора 28 ноября 2016.

Злоупотребление властью в части использования услуг взвода по обеспечению сопровождения роты ДПС УГАИ УМВД Украины — закрыто постановлением прокурора 28 ноября 2016.

Сергей Тулуб

Напомним, Сергей Тулуб был назначен на должность председателя Черкасской ОГА в апреле 2010 года после победы в президентской гонке Виктора Януковича. Проработал в Черкассах до 21 февраля 2014 года, когда написал заявление об увольнении по собственному желанию. Уже 23 февраля 2014 года экс-глава пересек государственную границу и вылетел из аэропорта Донецк в Стамбул.

Как писал OBOZREVATEL, ранее СМИ показали арестованные имения экс-соратников Януковича, которые якобы пустуют 4 года, однако стоят ухоженные, под охраной и без коммунальных долгов.

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