Суд принял скандальное решение по крымскому судье-сепаратисту

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, которого подозревают в государственной измене.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма на странице в Facebook, суд отменил решение Голосеевского районного суда Киева о продлении срока содержания его под стражей.

Защита объяснила, что подозреваемый является действующим судьей, поскольку 29 ноября 2018 Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал противоправным и отменил постановление Верховной Рады от 29 сентября 2016 "Об освобождении судьи".

Однако, согласно Закону Украины "О судоустройстве и статусе судей", отмена постановления не является основанием для восстановления на должности судьи, то есть лицо не получила статус судьи.

Валерий Чернобук Радио Свобода

Валерий Чернобук Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL:

Чернобук был задержан 3 ноября 2018 года в Киеве. Правоохранители объявили в розыск мужчину еще в июле 2018 года.

Его пытались задержать в Днепре, однако бывшему судье удалось сбежать. Он скрывался в Украине, так как числился в международном розыске.

Чернобук возглавлял Апелляционный суд в Крыму с декабря 2011 по апрель 2014-го. После аннексии полуострова он некоторое время прослужил на стороне Украины в днепропетровском батальоне.

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