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Суд принял скандальное решение по крымскому судье-сепаратисту

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Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, которого подозревают в государственной измене.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма на странице в Facebook, суд отменил решение Голосеевского районного суда Киева о продлении срока содержания его под стражей.

Защита объяснила, что подозреваемый является действующим судьей, поскольку 29 ноября 2018 Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал противоправным и отменил постановление Верховной Рады от 29 сентября 2016 "Об освобождении судьи".

Однако, согласно Закону Украины "О судоустройстве и статусе судей", отмена постановления не является основанием для восстановления на должности судьи, то есть лицо не получила статус судьи.

Валерий Чернобук

Валерий Чернобук

Радио Свобода

Валерий Чернобук

Валерий Чернобук

Радио Свобода

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Место
Украина
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