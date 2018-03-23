Суд принял решение по Савченко: что произошло на самом деле

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.

Решение огласил судья Евгений Сидоров.

Срок содержания под стражей – до 20 мая 2018 года.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Савченко под стражу на два месяца без права внесения залога.

"Необходимо применить к ней меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Кроме того, для Савченко следует выбрать максимальный срок содержания под стражей 60 суток, поскольку, несмотря на указанный объем проведенных следственных и процессуальных действий, сложность продления не позволяет завершить досудебное расследование в более короткий срок", – заявил прокурор.

Он подчеркнул, что находясь на свободе, Савченко сможет общаться и влиять на свидетелей, использовать статус депутата для неявки в суд, пытаться избежать ответственности, продолжить совершать преступления, а также выехать за пределы Украины.

Несмотря на перечисленные риски, подчеркнул прокурор, никакая другая мера пресечения, кроме содержания под стражей без права на залог, не является приемлемой в данном случае.

В то же время в СМИ появилась информация о том, что Савченко якобы отпустили из зала суда за неимением улик. Она не соответствует действительности. Журналистов ввело в заблуждение уточнение суда о том, что задержание 22 марта все же признается незаконным.

Адвокаты Савченко заявили, что в понедельник подадут апелляцию на ее арест, поскольку считают его политически мотивированным.

Савченко вменяют сговор с главой Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны и совершения терактов.

По словам судьи, Савченко планировала провокацию преступления, а не само преступление. Ее подозревают по ряду статей УК Украины.

Скриншот

Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал "Обозреватель", 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.

Ее подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

Нардепа задержали сотрудники СБУ прямо в здании Верховной Рады. Генпрокурор Юрий Луценко подписал и огласил подозрение Савченко.

По признанию ее сестры Веры, Надежда готова была к задержанию и шла в Раду с сумкой вещей для тюрьмы.