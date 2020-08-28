Суд принял решение по подозреваемому в поджоге авто "Схем"
Броварской городской суд 28 августа постановил арестовать на два месяца Кирилла Барихашвили, который является одним из подозреваемых в поджоге автомобиля съемочной группы "Схем".
Как передает hromadske, суд оставил возможность внесения залога в размере 175 760 гривен, однако прокуратура просила взятия под стражу без этой опции.
Барихашвили задержали еще 26 августа. Он является уроженцем Луганщины, но в 2014 году приехал в Киев для получения образования.
В МВД ранее рассказали, что во время обысков у мужчины обнаружили доказательства причастности к преступлению. У злоумышленника также были еще трое сообщников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
рабочая Kia Cerato Ткача сгорела дотла в ночь на 17 августа. Журналист отметил, что на этом автомобиле снимали материалы для программ в течение четырех лет. Инцидент произошел у дома, где живет водитель автомобиля.
Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное уничтожение имущества.
Напомним, ранее Ткач сообщил, что обнаружил у себя дома "признаки прослушивающего устройства" и обвинил власть.
Позже полиция нашла над квартирой Ткача в потолке "отверстие" длиной не менее 60 см.