Суд принял решение по подозреваемому в поджоге авто "Схем"

Броварской городской суд 28 августа постановил арестовать на два месяца Кирилла Барихашвили, который является одним из подозреваемых в поджоге автомобиля съемочной группы "Схем".

Как передает hromadske, суд оставил возможность внесения залога в размере 175 760 гривен, однако прокуратура просила взятия под стражу без этой опции.

Барихашвили задержали еще 26 августа. Он является уроженцем Луганщины, но в 2014 году приехал в Киев для получения образования.

В МВД ранее рассказали, что во время обысков у мужчины обнаружили доказательства причастности к преступлению. У злоумышленника также были еще трое сообщников.

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