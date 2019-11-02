Суд принял решение по Дубневичу

Суд избрал для народного депутата группы "За будущее" Ярослава Дубневича меру пресечения в виде залога в 100 млн грн.

Высший антикоррупционный суд отказал прокурорам в применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Для внесения залога у Дубневича есть пять дней.

Подозреваемый будет носить электронный браслет в течение досудебного расследования. Также нардепа обязали сдать загранпаспорта и явиться в суд по требованию следственной судьи.

Сам Дубневич в зале суда заявил, что не собирается никуда убегать или скрываться от следствия.

"Подозрение не имеет никаких доказательств. Я убежден, что во время следственных действий буду признан невиновным, нет ни доказательств свидетелей, ни свидетельств, что я совершил какие-то противоправные действий", - сказал политик.

Ярослав Дубневич

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада поддержала представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Дубневича 31 октября. Ему приписывают давление на руководство "Укрзалізниці", что привело к убыткам в сумме более 93 млн грн.

При этом также 29 октября к его брату, бывшему нардепу Богдану Дубневичу пришла с обыском САП.

Ранее "Укрзалізниця" передала правоохранителям материалы о миллионных убытках при закупке анкеров (элемент рельсового крепления) через фирмы братьев Дубневичей.

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