Главная Новости
2 ноября • обновлено в 19:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Суд принял решение по Дубневичу

7.7т Читать материал на украинском

Суд избрал для народного депутата группы "За будущее" Ярослава Дубневича меру пресечения в виде залога в 100 млн грн.

Высший антикоррупционный суд отказал прокурорам в применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Для внесения залога у Дубневича есть пять дней.

Подозреваемый будет носить электронный браслет в течение досудебного расследования. Также нардепа обязали сдать загранпаспорта и явиться в суд по требованию следственной судьи.

Новости
Можно ли применить закон о незаконном обогащении к Дубневичу: юрист

Сам Дубневич в зале суда заявил, что не собирается никуда убегать или скрываться от следствия.

"Подозрение не имеет никаких доказательств. Я убежден, что во время следственных действий буду признан невиновным, нет ни доказательств свидетелей, ни свидетельств, что я совершил какие-то противоправные действий", - сказал политик.

Ярослав Дубневич

Ярослав Дубневич

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада поддержала представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Дубневича 31 октября. Ему приписывают давление на руководство "Укрзалізниці", что привело к убыткам в сумме более 93 млн грн.

При этом также 29 октября к его брату, бывшему нардепу Богдану Дубневичу пришла с обыском САП.

Ранее "Укрзалізниця" передала правоохранителям материалы о миллионных убытках при закупке анкеров (элемент рельсового крепления) через фирмы братьев Дубневичей.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Ярослав Дубневич
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
8
Смешно
12
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Харченко Александр
Харченко Александр
Можно было бы и 100млн.отобрать и за решётку посадить....Такая воровская гнида должна состариться в бараке возле параши...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel