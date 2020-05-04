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4 мая • обновлено в 22:22
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Суд принял решение об аресте Януковича

21т
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Печерский районный суд Киева принял решение о заочном аресте беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича на 2 месяца.

Об этом сообщил адвокат экс-лидера "регионалов" Виталий Сердюк в комментарии "РИА Новости". Речь идет о деле об "узурпации власти". Сторона защиты намерена подать апелляцию.

"Место проживания Виктора Януковича указано, десятки его обращений с просьбой провести с его участием следственные действия, в частности допросы, очные ставки и другие мероприятия, направленные на установление истины, остаются без ответа и без реагирования генпрокуратуры", – возмущен адвокат.

Также он отличился бредовым заявлением о том, что дело Януковича сфальсифицировали, и увидел "западных спонсоров и кураторов" Майдана.

Виктор Янукович

Виктор Янукович

УНИАН

Как передает "Интерфакс-Украина", в Офисе генерального прокурора уточнили, что решение вынесено в рамках уголовного производства по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.27, ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

"Внесение изменений в Конституцию Украины в 2010 году осуществлялось Конституционным судом согласно законной процедуре и без вмешательства в процесс Виктора Януковича. Сотрудники Офиса генпрокурора Андрей Нескородяный и Александр Супрун в рамках уголовного производства N42017000000003538 от 07.11.2017, пребывающие в преступном сговоре и под контролем представителей предыдущей власти, используют в качестве доказательств сфальсифицированные материалы, которые и пытаются легализовать в суде", – настаивает Сердюк.

Как писал OBOZREVATEL, еще в январе 2019 года суд над Януковичем вынес приговор: признание виновным и лишение свободы сроком на 13 лет.

Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. Однако его оправдали по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, приведшем к гибели людей.

По словам бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, Януковичу удалось сбежать из Украины в феврале 2014 года благодаря тому, что он из своей резиденции в Межигорье направился в Крым, где спрятался на базе военно-морских сил России. С того времени бывший президент находится на территории страны-агрессора.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Суд над Януковичем
Персона
Виктор Янукович
Место
Украина Киев
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . тут измена - вошла в традицию . . . а для кого-то это новость
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2
Дубовик Леон
Дубовик Леон
. .. Кучма вопреки закону, без ратификации Верховной Радой Будапештского меморандума - вывез из страны ядерное оружие
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1
Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . .а за остальных - не вспоминают . . . ст.11 Минских соглашений . . .. . . проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов)
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