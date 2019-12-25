Суд принял новое решение по скандальному застройщику Микитасю: все подробности

Высший антикоррупционный суд 24 декабря продлил действие меры пресечения экс-президенту "Укрбуда" и бывшему нардепу Максиму Микитасю.

Так, суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок действия возложенных на Микитася обязанностей до 14 февраля 2020 года. Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд на своей странице в Facebook.

Скандального киевского застройщика подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии.

Согласно обязательствам, Микитась должен:

прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию;

не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать об изменении своего места жительства и/или работы;

воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в этом уголовном производстве;

сдать на хранение в соответствующие органы паспорт (паспорта) для выезда за границу;

носить электронное средство контроля (браслет).

Отметим, что в октябре суд брал Микитася под стражу, но за него оплатили 80 миллионов гривен залога и экс-нардеп вышел на свободу. Бывшему главе "Укрбуда" Микитасю продлили меру пресечения

Максим Микитась РБК-Украина

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