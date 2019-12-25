Суд принял новое решение по скандальному застройщику Микитасю: все подробности

Высший антикоррупционный суд 24 декабря продлил действие меры пресечения экс-президенту "Укрбуда" и бывшему нардепу Максиму Микитасю.
Так, суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок действия возложенных на Микитася обязанностей до 14 февраля 2020 года. Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд на своей странице в Facebook.
Скандального киевского застройщика подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии.
Согласно обязательствам, Микитась должен:
прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию;
не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда;
сообщать об изменении своего места жительства и/или работы;
воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в этом уголовном производстве;
сдать на хранение в соответствующие органы паспорт (паспорта) для выезда за границу;
носить электронное средство контроля (браслет).
Отметим, что в октябре суд брал Микитася под стражу, но за него оплатили 80 миллионов гривен залога и экс-нардеп вышел на свободу. Бывшему главе "Укрбуда" Микитасю продлили меру пресечения
Максим Микитась
РБК-Украина
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.
14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.
Строительная корпорация "Укрбуд" снова оказалась в центре скандала. 17 сентября народный депутат VII-VIII созывов Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.
В Киеве 2 октября у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.
Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.
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