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25 декабря • обновлено в 22:49
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Суд принял новое решение по скандальному застройщику Микитасю: все подробности

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Высший антикоррупционный суд 24 декабря продлил действие меры пресечения экс-президенту "Укрбуда" и бывшему нардепу Максиму Микитасю.

Так, суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок действия возложенных на Микитася обязанностей до 14 февраля 2020 года. Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд на своей странице в Facebook.

Скандального киевского застройщика подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии.

Согласно обязательствам, Микитась должен:

  • прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию;

  • не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда;

  • сообщать об изменении своего места жительства и/или работы;

  • воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в этом уголовном производстве;

  • сдать на хранение в соответствующие органы паспорт (паспорта) для выезда за границу;

  • носить электронное средство контроля (браслет).

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Отметим, что в октябре суд брал Микитася под стражу, но за него оплатили 80 миллионов гривен залога и экс-нардеп вышел на свободу. Бывшему главе "Укрбуда" Микитасю продлили меру пресечения

Максим Микитась

Максим Микитась

РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

  • Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.

  • Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.

  • 14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

  • В конце августа 2019 против скандального застройщика открыли еще одно дело.

  • Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.

  • Строительная корпорация "Укрбуд" снова оказалась в центре скандала. 17 сентября народный депутат VII-VIII созывов Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.

  • В Киеве 2 октября у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.

  • Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Максим Микитась
Тег
Высший антикоррупционный суд
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