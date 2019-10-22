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22 октября • обновлено в 22:24
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Взять под стражу и 80 млн залога: суд принял новое решение по экс-нардепу Микитасю

1.2т Читать материал на украинском

Апелляция увеличила залог для экс-депутата Верховной Рады Максима Микитася с 5,5 до 80 млн гривен.

Сразу после заседания политика снова взяли под стражу, сообщает Центр противодействия коррупции на странице в Facebook.

"Экс-нардепа подозревают в организации схемы с квартирами для нацгвардейцев на более чем 80 млн гривен. Поэтому первая мера пресечения в виде залога 5,5 млн выглядела просто смешной", – отметили в сообщении.

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Максим Микитась

Максим Микитась

Укринформ

Напомним, в начале октября Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством САП сообщило экс-нардепу о подозрении в организации завладения чужим имуществом.

Следствие установило, что Микитась использовал подконтрольные ему строительные компании и, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд", которой длительное время руководил Микитась, скрывается масштабная империя. Сама компания не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

  • Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам.

  • Ранее Микитась был уличен в новой афере, выиграв посредством связанных с ним компаний тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту.

  • 14 мая к должностным лицам "Укрбуд девелопмент" с обысками приходили сотрудники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

  • В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.

  • Также сообщалось, что Киевская администрация выдала фирме с орбиты Максима Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.

  • Добавим, что фирма "Укрбудмонтаж", принадлежащая семье скандальных застройщиков Максима и Мирослава Микитасей, выиграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м энергоблоком ЧАЭС.

  • Кроме того, Максим Микитась ранее угодил в скандал в Любече Черниговской области в связи угрозами главе одной из ОТО Сергею Пинчуку.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Максим Микитась
Место
Украина
Теги
видео коррупция хищения
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