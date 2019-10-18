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18 октября • обновлено в 22:57
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Суд принимает решение по Гладковскому: все подробности

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Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения для бывшего первого заместителя секретаря СНБО и фигуранта громкого скандала в оборонке Украины Олега Гладковского.

Онлайн-трансляцию из зала суда ведет "Радио Свобода". Адвокаты Гладковского потребовали, чтобы его отпустили под личное обязательство, заявив, что тот более десяти раз в 2018 году выезжал заграницу, но возвращался.

"Я даже собственноручно подавал заявление, чтобы эти расследования прошли быстрее", - заявил сам Гладковский, утверждая, что задержание проходило с нарушением закона.

Гладковский в суде

Гладковский в суде

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Также Гладковский заявил, что не видит основания для объявления подозрения.

"То, что мне инкриминируют, полная чушь. Дело состоит из пяти томов, где два тома - моя налоговая декларация, которую заполнял в течение трех лет. И это - основная составляющая этого дела... Остальное мы с вами послушаем и моя позиция будет такая, чтобы отстоять свою честь, достоинство и невиновность", - сказал он.

Гладковский в суде

Гладковский в суде

twitter.com/MaryanKushnir

Гладковский в суде

Гладковский в суде

twitter.com/MaryanKushnir

Гладковский в суде

Гладковский в суде

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Олег Гладковский
Место
Украина
Тег
Высший антикоррупционный суд
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