Суд принимает решение по Гладковскому: все подробности

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения для бывшего первого заместителя секретаря СНБО и фигуранта громкого скандала в оборонке Украины Олега Гладковского.
Онлайн-трансляцию из зала суда ведет "Радио Свобода". Адвокаты Гладковского потребовали, чтобы его отпустили под личное обязательство, заявив, что тот более десяти раз в 2018 году выезжал заграницу, но возвращался.
"Я даже собственноручно подавал заявление, чтобы эти расследования прошли быстрее", - заявил сам Гладковский, утверждая, что задержание проходило с нарушением закона.
Гладковский в суде
Левый берег
Также Гладковский заявил, что не видит основания для объявления подозрения.
"То, что мне инкриминируют, полная чушь. Дело состоит из пяти томов, где два тома - моя налоговая декларация, которую заполнял в течение трех лет. И это - основная составляющая этого дела... Остальное мы с вами послушаем и моя позиция будет такая, чтобы отстоять свою честь, достоинство и невиновность", - сказал он.
Гладковский в суде
twitter.com/MaryanKushnir
Гладковский в суде
twitter.com/MaryanKushnir
Гладковский в суде
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" минувшей зимой обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории РФ. Среди других участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений. Олег Гладковский инициировал прекращение его полномочий на период расследования.
В июле 2019-го Гладковский снова возглавил корпорацию "Богдан" (он был президентом компании с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу).
Олега Гладковского 17 октября задержали агенты НАБУ, в тот же день он объявил голодовку.
Корпорация "Богдан" в ответ на информацию об обстоятельствах задержания ее президента Олега Гладковского заявила, что ни о какой "попытке покинуть Украину" не может быть и речи.
8 октября, детективы НАБУ сообщили о подозрении Гладковскому - в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.
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