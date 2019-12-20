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20 декабря • обновлено в 18:02
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"Буду кричать и цепляться!" В суде по подозреваемой в убийстве Шеремета "Лисе" произошла массовая бойня. Видео

1.9т
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В Апелляционном суде Киева в пятницу, 20 декабря, где должны были рассмотреть жалобу подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врача Юлия Кузьменко, произошла массовая потасовка.

Прокуроры так и не явились на заседание. Женщина в свою очередь отказалась покидать зал, несмотря на то, что суд перенесли на 24 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не уеду отсюда, пока не будет заседания. Я буду кричать и цепляться за все, что угодно. Я имею право на это заседание", – заявила подозреваемая волонтер "Лиса".

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Суд до жалобе "Лисы" закончился бойней

Суд до жалобе "Лисы" закончился бойней

Скриншот

Активисты, которые пришли поддержать Кузьменко, блокировали зал заседаний и кричали "Ганьба!" Туда также прибыли около 15 сотрудников полиции особого назначения, которые штурмовали помещение. Между участниками событий возникла стычка.

Кузьменко и ее адвоката в принудительном порядке вывели из зала. Подозреваемую отправили обратно в СИЗО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Полиция назвала подозреваемых в организации убийства: Андрея Антоненко (вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления, военнослужащий ССО ВСУ); Юлию Кузьменко (волонтер, завотделения рентгенографии, работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии) и волонтера Яну Дугарь.

  • Им предъявлено обвинение по ст. 115 УК (Умышленное убийство).

  • Украинские правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела. Они якобы обсуждали возможность кражи детей волонтера Маруси Зверобой для дестабилизации ситуации и отвлечения внимания от расследования, а также создания сакральной жертвы.

  • Также следствие указывает, что группа якобы хотела совершить теракты в Киеве. По его версии, медик Юлия Кузьменко предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.

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Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Юлия Кузьменко Павел Шеремет
Место
Украина
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