"Буду кричать и цепляться!" В суде по подозреваемой в убийстве Шеремета "Лисе" произошла массовая бойня. Видео

В Апелляционном суде Киева в пятницу, 20 декабря, где должны были рассмотреть жалобу подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врача Юлия Кузьменко, произошла массовая потасовка.

Прокуроры так и не явились на заседание. Женщина в свою очередь отказалась покидать зал, несмотря на то, что суд перенесли на 24 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не уеду отсюда, пока не будет заседания. Я буду кричать и цепляться за все, что угодно. Я имею право на это заседание", – заявила подозреваемая волонтер "Лиса".

Суд до жалобе "Лисы" закончился бойней Скриншот

Активисты, которые пришли поддержать Кузьменко, блокировали зал заседаний и кричали "Ганьба!" Туда также прибыли около 15 сотрудников полиции особого назначения, которые штурмовали помещение. Между участниками событий возникла стычка.

Кузьменко и ее адвоката в принудительном порядке вывели из зала. Подозреваемую отправили обратно в СИЗО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Полиция назвала подозреваемых в организации убийства: Андрея Антоненко (вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления, военнослужащий ССО ВСУ); Юлию Кузьменко (волонтер, завотделения рентгенографии, работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии) и волонтера Яну Дугарь.

Им предъявлено обвинение по ст. 115 УК (Умышленное убийство).

Украинские правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела. Они якобы обсуждали возможность кражи детей волонтера Маруси Зверобой для дестабилизации ситуации и отвлечения внимания от расследования, а также создания сакральной жертвы.

Также следствие указывает, что группа якобы хотела совершить теракты в Киеве. По его версии, медик Юлия Кузьменко предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.

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