Суд по контрабанде пылесосов сетью "Алло" перенесен на конец сентября
Суд по скандальному делу о контрабанде пылесосов-роботов сетью магазинов "Алло" перенесен на 27 сентября 2020 года. Первое заседание по иску Галицкой таможни, которая выявила попытку компании, ввозившей эту продукцию для известной сети, уклониться от уплаты в бюджет налогов в размере 2 млн гривен, должно было состояться утром 1 сентября.
Об этом OBOZREVATEL рассказали в Галицком районном административном суде города Львов, в котором должно было рассматриваться громкое дело.
Причиной переноса сотрудник суда назвал "необходимость предоставления дополнительных объяснений" обеими сторонами процесса: и истцом – Галицкой таможней Гостаможслужбы, и лицом, которое может быть привлечено к административной ответственности – руководителем ООО "Укркастом" Александром Староверовым.
Рассматривать дело, взятое судом к рассмотрению 26 августа 2020 года, выпало судье Галицкого районного административного суда Виктору Федосеевичу Романюку. Он был назначен на должность в 2012 году указом тогдашнего президента Виктора Януковича. В 2018 году Романюк фигурировал по дисциплинарному делу по подозрению в сокрытии своих родственных связей: жена судьи работает в Яворивском районном суде. Впрочем, впоследствии дисциплинарное дело было закрыто.
История этого дела началась еще 17 июля, когда на странице Галицкой таможни Гостаможслужбы в Фейсбуке появилось сообщение о задержании фуры с ценными пылесосами-роботами на таможенном посту "Рава Русская".
Провозило их ООО "Укркастом", которое, по данным реестров, основал и возглавил житель Днепра Александр Викторович Староверов. Эта компания регулярно завозит из-за границы для торговой сети "Алло" дорогую технику, в частности, по данным журналиста-расследователя Евгения Плинського, телевизоры и те же пылесосы. Плинский также нашел объявление, которое до основания "Укркастом" 62-летний Староверов давал на одном из ресурсов по поиску работы. В своем резюме мужчина отметил, что с декабря 2012 года по май 2015 работал охранником в сети "Алло", откуда, по данным Плинского, его и "назначили" единоличным учредителем, руководителем и бухгалтером фирмы, которая в дальнейшем будет использоваться для завоза контрабандного товара .
В этот раз "Укркастом" ввозила 1264 робота-пылесоса из Великобритании, общая стоимость которых, согласно предоставленным таможенникам документам, составила 103,5 тысячи долларов. Согласно предоставленному компанией инвойсу, всего ввозилось 5 наименований пылесосов, по цене около 82 долларов за штуку.
Однако таможенников то ли в предоставленных документах, то ли в подозрительно низкой цене что-то насторожило – и они решили провести более тщательную таможенную проверку и затребовали дополнительные документы.
И, как оказалось, не зря. Потому что в предоставленном сотрудникам Галицкой таможни упаковочном письме-инвойсе от 3 июня, партия из 1264 пылесосов в этой фуре стоит не 103,5 тысячи, а 333 тысячи 753 доллара, при этом реальная цена одного прибора составляет 267 долларов вместо декларируемых 82.
По результатам выявленных фактов сотрудник Галицкой таможни Андрей Яринич 21 июля 2020 года составил протокол о нарушении таможенных правил №1331/20900/20, в котором фигурирует фамилия Староверова. В частности, в протоколе сказано, что представители компании подделали таможенные документы, занизив реальную стоимость товара втрое – и все это с целью минимизации налогов.
По данным Плинского, фиктивная стоимость товара, который ввозился в задержанной фуре, декларировалась на уровне 2,7 млн грн. При этом реальная стоимость содержания фуры – около 9 млн грн. И если "Алло" удалось бы ввезти этот товар по фиктивной стоимости, компания "Укркастом" должна была перечислить в бюжету 894 тыс гривен налога. Тогда как налоги с реальной стоимости составили бы 2 млн 893 тыс. грн. То есть речь идет о попытке недоплатить без малого 2 миллиона гривен налогов. При этом в розницу за эту партию "Алло" выторговала бы около 16 млн грн – только на одной фуре.
А таких "Алло" провозит далеко не одну. Так, с июля 2019 по июнь 2020 года "Алло" и "Цитрус" суммарно ввезли в Украину 30 000 пылесосов Xiaomi Roborock C5 Max, закупочная цена которых составляет 267 долларов. Обе компании при оформлении этих пылесосов в разы занижают цену этих приборов. Ориентировочно убытки госбюджета только на одной этой модели пылесосов, по подсчетам Плинского, могут достигать 1,5 миллиарда долларов в год.
Сейчас партия пылесосов-роботов задержана. Какой будет судьба этого товара – должен решить суд. По закону вся партия должна быть конфискована, а нарушитель – номинально Александр Староверов, а фактически – сеть "Алло" – обязаны заплатить штраф за нарушение таможенных правил в размере 18 млн грн.
Впрочем, как сообщает, ссылаясь на собственные источники, Плинский, пока сеть "Алло" "обильно засевает кэш, чтобы забрать товар и выйти из истории с минимальными потерями".
OBOZREVATEL продолжит следить за резонансной историей, чтобы она завершилась справедливым решением с учетом всех требований действующего украинского законодательства.