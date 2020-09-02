Суд по контрабанде пылесосов сетью "Алло" перенесен на конец сентября

Суд по скандальному делу о контрабанде пылесосов-роботов сетью магазинов "Алло" перенесен на 27 сентября 2020 года. Первое заседание по иску Галицкой таможни, которая выявила попытку компании, ввозившей эту продукцию для известной сети, уклониться от уплаты в бюджет налогов в размере 2 млн гривен, должно было состояться утром 1 сентября.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в Галицком районном административном суде города Львов, в котором должно было рассматриваться громкое дело.

Причиной переноса сотрудник суда назвал "необходимость предоставления дополнительных объяснений" обеими сторонами процесса: и истцом – Галицкой таможней Гостаможслужбы, и лицом, которое может быть привлечено к административной ответственности – руководителем ООО "Укркастом" Александром Староверовым.

Рассматривать дело, взятое судом к рассмотрению 26 августа 2020 года, выпало судье Галицкого районного административного суда Виктору Федосеевичу Романюку. Он был назначен на должность в 2012 году указом тогдашнего президента Виктора Януковича. В 2018 году Романюк фигурировал по дисциплинарному делу по подозрению в сокрытии своих родственных связей: жена судьи работает в Яворивском районном суде. Впрочем, впоследствии дисциплинарное дело было закрыто.

Телеграм-канал Евгения Плинского

Скриншот с сайта суда

История этого дела началась еще 17 июля, когда на странице Галицкой таможни Гостаможслужбы в Фейсбуке появилось сообщение о задержании фуры с ценными пылесосами-роботами на таможенном посту "Рава Русская".

Провозило их ООО "Укркастом", которое, по данным реестров, основал и возглавил житель Днепра Александр Викторович Староверов. Эта компания регулярно завозит из-за границы для торговой сети "Алло" дорогую технику, в частности, по данным журналиста-расследователя Евгения Плинського, телевизоры и те же пылесосы. Плинский также нашел объявление, которое до основания "Укркастом" 62-летний Староверов давал на одном из ресурсов по поиску работы. В своем резюме мужчина отметил, что с декабря 2012 года по май 2015 работал охранником в сети "Алло", откуда, по данным Плинского, его и "назначили" единоличным учредителем, руководителем и бухгалтером фирмы, которая в дальнейшем будет использоваться для завоза контрабандного товара .

Таможенники Галицкой таможни задержали фуру с товаром для сети "Алло" Facebook Галицкой таможни Гостаможслужбы

В фуре были обнаружены популярные модели пылесосов-роботов Facebook Галицкой таможни Гостаможслужбы

Общий вес партии товара, который ввозился - около 8 тонн Facebook Галицкой таможни Гостаможслужбы

По предоставленным документам общая стоимость товара в фуре - 103,5 тысячи долларов Facebook Галицкой таможни Гостаможслужбы

Всего ввозилось 5 наименований пылесосов Facebook Галицкой таможни Гостаможслужбы

В этот раз "Укркастом" ввозила 1264 робота-пылесоса из Великобритании, общая стоимость которых, согласно предоставленным таможенникам документам, составила 103,5 тысячи долларов. Согласно предоставленному компанией инвойсу, всего ввозилось 5 наименований пылесосов, по цене около 82 долларов за штуку.

По этим документам "Укркастом" пыталась ввезти пылесосы Скриншот с видео Евгения Плинського

Однако таможенников то ли в предоставленных документах, то ли в подозрительно низкой цене что-то насторожило – и они решили провести более тщательную таможенную проверку и затребовали дополнительные документы.

И, как оказалось, не зря. Потому что в предоставленном сотрудникам Галицкой таможни упаковочном письме-инвойсе от 3 июня, партия из 1264 пылесосов в этой фуре стоит не 103,5 тысячи, а 333 тысячи 753 доллара, при этом реальная цена одного прибора составляет 267 долларов вместо декларируемых 82.

Реальный инвойс товара Скриншот с видео Евгения Плинського

По результатам выявленных фактов сотрудник Галицкой таможни Андрей Яринич 21 июля 2020 года составил протокол о нарушении таможенных правил №1331/20900/20, в котором фигурирует фамилия Староверова. В частности, в протоколе сказано, что представители компании подделали таможенные документы, занизив реальную стоимость товара втрое – и все это с целью минимизации налогов.

Протокол о нарушении таможенных правил Скриншот с видео Евгения Плинского

Скриншот с видео Евгения Плинского

Скриншот с видео Евгения Плинского

По данным Плинского, фиктивная стоимость товара, который ввозился в задержанной фуре, декларировалась на уровне 2,7 млн грн. При этом реальная стоимость содержания фуры – около 9 млн грн. И если "Алло" удалось бы ввезти этот товар по фиктивной стоимости, компания "Укркастом" должна была перечислить в бюжету 894 тыс гривен налога. Тогда как налоги с реальной стоимости составили бы 2 млн 893 тыс. грн. То есть речь идет о попытке недоплатить без малого 2 миллиона гривен налогов. При этом в розницу за эту партию "Алло" выторговала бы около 16 млн грн – только на одной фуре.

А таких "Алло" провозит далеко не одну. Так, с июля 2019 по июнь 2020 года "Алло" и "Цитрус" суммарно ввезли в Украину 30 000 пылесосов Xiaomi Roborock C5 Max, закупочная цена которых составляет 267 долларов. Обе компании при оформлении этих пылесосов в разы занижают цену этих приборов. Ориентировочно убытки госбюджета только на одной этой модели пылесосов, по подсчетам Плинского, могут достигать 1,5 миллиарда долларов в год.

Сейчас партия пылесосов-роботов задержана. Какой будет судьба этого товара – должен решить суд. По закону вся партия должна быть конфискована, а нарушитель – номинально Александр Староверов, а фактически – сеть "Алло" – обязаны заплатить штраф за нарушение таможенных правил в размере 18 млн грн.

Впрочем, как сообщает, ссылаясь на собственные источники, Плинский, пока сеть "Алло" "обильно засевает кэш, чтобы забрать товар и выйти из истории с минимальными потерями".

OBOZREVATEL продолжит следить за резонансной историей, чтобы она завершилась справедливым решением с учетом всех требований действующего украинского законодательства.