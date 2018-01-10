Суд по делу Януковича сорван: ГПУ винит адвокатов

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича проигнорировали судебное заседание по делу о государственной измене бывшего гаранта. В Генпрокуратуре заявили, что адвокаты намеренно срывают суд.

Как сообщила в Facebook спикер Генпрокуратуры Лариса Сарган, судебное разбирательство по обвинению Януковича в госизмене должно было проходить 10 января в 10:00 в Оболонском райсуде Киева.

"Адвокаты Януковича отбыли в... командировки. Один - в Турцию. Другой - в Польшу. Прокурор Руслан Кравченко считает такие причины неуважительными, однако уверен, что такие действия защиты экс-президента направлены на срыв судебных заседаний", - подчеркнула представитель ГПУ.

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По словам Сарган, суд принял решение перенести заседание на 10:00 17 января.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Печерский райсуд Киева потребовал от Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры привлечь к ответственности адвокатов Януковича Виталия Сердюка, Игоря Федоренко и Андриану Фозекош "за систематический срыв судебного процесса".