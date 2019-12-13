В пятницу, 13 декабря, Печерский районный суд Киева отправил подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь под домашний арест.
OBOZREVATEL вел хронику из зала суда. По версии следствия, в преступлении она выполняла роль "разведчика" и фотографировала камеры видеонаблюдения возле дома убитого журналиста.
"Ходатайство следователя удовлетворить. Применить относительно Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства по адресу: Новомосковск (Днепропетровской области) сроком до 08.02.2020", – сообщил судья Сергей Вовк.
Сейчас суд выносит решение в отношении врача и волонтера Юлии Кузьменко.
Яна Дугарь
Яна Дугарь
Юлия Кузьменко
Скриншот
Юлия Кузьменко
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Как писал OBOZREVATEL:
12 декабря полиция назвала подозреваемых в организации убийства Павла Шеремета. По их версии, это Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления, военный ССО ВСУ; Юлия Кузьменко, волонтер, завотделения рентгенографии, работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугарь.
Также правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела.
Также следствие указывает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медик Юлия Кузьменко якобы предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.
Кто заказчик всего этого – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.
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