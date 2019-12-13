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13 декабря • обновлено в 16:06
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Убийство Шеремета: суд принял решение по подозреваемой

17.4т
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В пятницу, 13 декабря, Печерский районный суд Киева отправил подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь под домашний арест.

OBOZREVATEL вел хронику из зала суда. По версии следствия, в преступлении она выполняла роль "разведчика" и фотографировала камеры видеонаблюдения возле дома убитого журналиста.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Применить относительно Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства по адресу: Новомосковск (Днепропетровской области) сроком до 08.02.2020", – сообщил судья Сергей Вовк.

Сейчас суд выносит решение в отношении врача и волонтера Юлии Кузьменко.

Яна Дугарь

Яна Дугарь

Яна Дугарь

Яна Дугарь

Юлия Кузьменко

Юлия Кузьменко

Скриншот

Юлия Кузьменко

Юлия Кузьменко

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Как писал OBOZREVATEL:

  • 12 декабря полиция назвала подозреваемых в организации убийства Павла Шеремета. По их версии, это Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления, военный ССО ВСУ; Юлия Кузьменко, волонтер, завотделения рентгенографии, работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугарь.

  • Также правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела.

  • Также следствие указывает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медик Юлия Кузьменко якобы предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.

  • Кто заказчик всего этого – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Яна Дугарь Юлия Кузьменко Павел Шеремет
Место
Украина Киев
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Да, уж! За соучастие в убийстве домашний арест. А мужика на 4 года посадили за то, что портрет Порошенко порвал. Украина!
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Панасенко Игорь
Панасенко Игорь
С каждым днём зе и его команда роет себе яму всё глубже и глубже.
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
підараси
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Борисс Робот
Борисс Робот
Pechenyuk Oleksandr, зеленые...
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