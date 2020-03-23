Суд по делу МН17 в Нидерландах начался без СМИ и общественности: что известно

В Нидерландах из-за вспышки коронавируса не будут переносить судебное заседание по делу сбития над Донбассом малайзийского Boeing 777 рейса МН17, назначенное на 23 марта.

При этом на закрытое заседание не допустят даже представителей общественности и СМИ. Об этом сообщает "Укринформ".

"23 марта 2020 года в 10:00 слушания по делу MH17 состоятся, но без присутствия общественности и прессы. Следить за судебным процессом все желающие смогут через прямую трансляцию", – проинформировали в суде.

В Нидерландах продолжатся слушания по делу МН17

Кроме этого, из-за ситуации в стране с коронавирусом на суде будет присутствовать лишь один нидерландский прокурор, тогда как должно быть трое.

Однако неизвестно, допустят ли на заседание защиту одного из подозреваемых – подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17. Отмечается, что его интересы представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt. Двое нидерландских адвокатов сотрудничают с российской коллегой Еленой Кутьиной.

Добавим, что с 17 марта в Нидерландах закрылись все суды – с целью предотвращения распространение коронавируса. Рассматриваются только срочные дела, но с ограниченным количеством участников. При этом слушания можно смотреть в прямом эфире на сайте www.courtmh17.com.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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