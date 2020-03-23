Суд по делу МН17 в Нидерландах начался без СМИ и общественности: что известно

В Нидерландах из-за вспышки коронавируса не будут переносить судебное заседание по делу сбития над Донбассом малайзийского Boeing 777 рейса МН17, назначенное на 23 марта.
При этом на закрытое заседание не допустят даже представителей общественности и СМИ. Об этом сообщает "Укринформ".
"23 марта 2020 года в 10:00 слушания по делу MH17 состоятся, но без присутствия общественности и прессы. Следить за судебным процессом все желающие смогут через прямую трансляцию", – проинформировали в суде.
В Нидерландах продолжатся слушания по делу МН17
Кроме этого, из-за ситуации в стране с коронавирусом на суде будет присутствовать лишь один нидерландский прокурор, тогда как должно быть трое.
Однако неизвестно, допустят ли на заседание защиту одного из подозреваемых – подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17. Отмечается, что его интересы представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt. Двое нидерландских адвокатов сотрудничают с российской коллегой Еленой Кутьиной.
Добавим, что с 17 марта в Нидерландах закрылись все суды – с целью предотвращения распространение коронавируса. Рассматриваются только срочные дела, но с ограниченным количеством участников. При этом слушания можно смотреть в прямом эфире на сайте www.courtmh17.com.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, который сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек, которые находились на борту.
При этом на судебный процесс не явился ни один подозреваемый. Речь идет о россиянах Сергее Дубинском, Игоре Гиркине и Олеге Пулатове, а также об украинце Леониде Харченко.
Сторона обвинения по делу о крушении малайзийского Boeing МН17 заявила, что располагает доказательствами о том, что лайнер был сбит из российской установки "Бук".
Примечательно, что экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) разнервничался, когда ему позвонил журналист ВВС Стив Розенберг и начал задавать вопросы о том, кто сбил Boeing.
Напомним, в Гааге накануне суда по катастрофе рейса МН17 родственники погибших устроили молчаливый протест под посольством России, требуя привлечь к ответственности виновных в трагедии.
Адвокат Джерри Скиннер подал иск против России и лично президента Владимира Путина от имени 40 семей родственников жертв катастрофы МН17 в Европейский суд по правам человека.
Стало известно, что судебное заседание по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17, назначенное на 23 марта, состоится в отсутствии публики.
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