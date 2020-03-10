Суд по делу МН17 в Гааге: защита россиянина заявила о "секретных" спонсорах

Адвокаты, защищающие в суде по делу МН17 подозреваемого в причастности к катастрофе россиянина Олега Пулатова, заявили, что не знают, кто финансирует их работу.

Об этом сообщает "Голос Америки". Вместе с тем, правозащитники отметили, что практика выделения средств на поддержку подозреваемых в таких громких процессах является довольно распространенной.

"Для юридической помощи нашему клиенту создан фонд. Этот русский фонд создан в России", – сказал адвокат Будевейн ван Эйк.

"Мы об этом будем слышать, но это не главный наш приоритет. Создание фонда, куда могут вносить средства в крупных международных процессах, не является чем-то необычным", – добавила его коллега Сабин тен Дошхат.

Сторона защиты Пулатова подчеркнула, что как обычные люди они очень сожалеют из-за того, что произошло. Однако как юристам им часто приходится работать с делами, которые имеют очень серьезные последствия.

Суд по делу МН17 в Нидерландах "112 Украина"

"Наша работа заключается в том, чтобы защищать личность подозреваемого в совершении таких плохих поступков", – сказали правозащитники.

Сабин тен Дошхат также подчеркнула, что работа адвокатов укрепляет легитимность судебного процесса, и добавила, что родственники жертв также дали понять, что они оценивают факт обеспечения защиты.

Вместе с тем адвокаты признали, что еще точно не знают, на чем именно сосредоточатся в защите. Однако в первый день судебного процесса 9 марта они сказали, что Пулатов полностью отрицает свою причастность к крушению малайзийского авиалайнера рейса МН17.

Из уст адвокатов также прозвучал призыв, чтобы суд снова рассмотрел упреки в адрес Украины по поводу того, что украинские государственные службы не закрыли для гражданского авиатранспорта свое воздушное пространство над зоной боевых действий на Донбассе.

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