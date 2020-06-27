Суд по делу МН17: в Гааге предоставили доказательства запуска российской ракеты

В суде в Гааге на слушании по делу МН17 были представлены новые доказательства запуска ракеты по малазийскому Boeing из установки "Бук".

Прокуроры предоставили суду новые перехваченные записи переговоров террористов "Л/ДНР", передает местное издание NRC.

Так, фигуранты дела после катастрофы доложили, что "Бук" сбил самолет. Однако изначально они были уверены, что сбили украинское военное судно.

Террорист Леонид Харченко 17 июля 2014 года в 16:48, через несколько минут после катастрофы, позвонил и проинформировал одного из главарей Сергея Дубинского: "Мы на месте. Мы уже сбили Сушку [украинский истребитель]".

В тот же вечер, в 19:52 Дубинский позвонил Олегу Пулатова чтобы уточнить, стрелял ли "Бук" в районе падения пассажирского лайнера. Тот ему заявил, что "Бук сбил Сушку после того, как Сушка сбила Boeing".

Эти слова Дубинский вскоре передал тогдашнему так называемому "министру обороны ДНР" Игорю Гиркину.

"Я не знаю, честно говоря, не верю в это", – отреагировал он.

Дубинский же ответил, что "нас все равно будут обвинять в том, что мы сбили его".

Как писал OBOZREVATEL, прокуратура Нидерландов рассматривает несколько сценариев крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Также ранее в телах экипажа MH17 нашли осколки российской ракеты "Бук".