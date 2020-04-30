Суд по делу Гандзюк арестовал счета Кивы

На счета народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы наложен арест в рамках дела погибшей херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Речь идет об озвученных нардепом в адрес Гандзюк обвинениях в коррупции. Об этом сообщается на странице юридической компании "Миллер" в Facebook.

Отмечается, что еще в июне 2019 года Соломенский райсуд Киева удовлетворил иск отца Екатерины, Виктора Гандзюка, к Илье Киве и ООО "Голдберри", в котором шла речь о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также обязал дать опровержение недостоверной информации.

В частности, судом было постановлено:

признать недостоверной информацию, распространенную 2 октября 2018 года Кивой в эфире канала "Эспрессо" такого содержания: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета";

обязать Киву опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения в эфире канала "Эспрессо";

взыскать с Кивы в пользу Виктора Гандзюка судебный сбор в размере 1409,60 грн.

22 апреля на исполнение решения Соломенского райсуда государственный исполнитель Днепровского райотдела ГИС Киева одобрил постановление об аресте средств Ильи Кивы для уплаты судебного сбора.

"В случае невыполнения другой части решения суда к Киве будут применены меры, предусмотренные статьей 63 закона "Об исполнительном производстве" в виде штрафа, а потом и открытия уголовного производства", – говорится в пояснении от юридической компании.

Там подчеркнули, что если Кива не исполнит решение суда в полной мере, о совершении ним уголовного правонарушения сообщат в орган досудебного расследования.

При этом сам нардеп а комментарии "Стране" заявил, что у него есть только один счет – это зарплатная карточка, на которую ему приходят деньги.

"Никакой другой финансовой активности я не веду. Поэтому подобные заявления меня не цепляют, и я даже не знаю, насколько это правда. Я был в банке – пока моя карточка работает, а других счетов у меня нет", – подчеркнул Кива.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2019-го суд удовлетворил иск отца погибшей украинской политической и общественной деятельницы Екатерины Гандзюк Виктора к скандальному украинскому политику Ильи Киве и ООО "Голдберри" (Еспресо.TV).