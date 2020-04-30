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30 апреля • обновлено в 15:16
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Суд по делу Гандзюк арестовал счета Кивы

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На счета народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы наложен арест в рамках дела погибшей херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Речь идет об озвученных нардепом в адрес Гандзюк обвинениях в коррупции. Об этом сообщается на странице юридической компании "Миллер" в Facebook.

Отмечается, что еще в июне 2019 года Соломенский райсуд Киева удовлетворил иск отца Екатерины, Виктора Гандзюка, к Илье Киве и ООО "Голдберри", в котором шла речь о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также обязал дать опровержение недостоверной информации.

Суд по делу Гандзюк арестовал счета Кивы

В частности, судом было постановлено:

  • признать недостоверной информацию, распространенную 2 октября 2018 года Кивой в эфире канала "Эспрессо" такого содержания: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета";

  • обязать Киву опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения в эфире канала "Эспрессо";

  • взыскать с Кивы в пользу Виктора Гандзюка судебный сбор в размере 1409,60 грн.

  • 22 апреля на исполнение решения Соломенского райсуда государственный исполнитель Днепровского райотдела ГИС Киева одобрил постановление об аресте средств Ильи Кивы для уплаты судебного сбора.

"В случае невыполнения другой части решения суда к Киве будут применены меры, предусмотренные статьей 63 закона "Об исполнительном производстве" в виде штрафа, а потом и открытия уголовного производства", – говорится в пояснении от юридической компании.

Там подчеркнули, что если Кива не исполнит решение суда в полной мере, о совершении ним уголовного правонарушения сообщат в орган досудебного расследования.

При этом сам нардеп а комментарии "Стране" заявил, что у него есть только один счет – это зарплатная карточка, на которую ему приходят деньги.

"Никакой другой финансовой активности я не веду. Поэтому подобные заявления меня не цепляют, и я даже не знаю, насколько это правда. Я был в банке – пока моя карточка работает, а других счетов у меня нет", – подчеркнул Кива.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2019-го суд удовлетворил иск отца погибшей украинской политической и общественной деятельницы Екатерины Гандзюк Виктора к скандальному украинскому политику Ильи Киве и ООО "Голдберри" (Еспресо.TV).

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Тема
суд
Персоны
Екатерина Гандзюк Илья Кива
Место
Украина
Тег
умерла Катя Гандзюк
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