Убийство Гандзюк: суд окончательно отстранил Мангера от должности

Председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, окончательно отстранили от должности.
Об этом cообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. Решение первой инстанции оставил без изменений Апелляционный суд Киева в четверг 21 марта.
Апелляционная жалоба защиты подозреваемого об отмене постановления следственного судьи Шевченковского районного суда удовлетворена не была.
Владислав Мангер
Цензор.НЕТ
Отмечается, что процессуальными руководителями Мангеру вручена копия ходатайства об изменении меры пресечения с залога под стражу. Также ходатайство будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини",объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
Генпрокуратура сообщила пошаговую схему организации убийства Гандзюк, назвав имена главных подозреваемых.
Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога.
15 февраля залог был внесен и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
Позже Мангер заявил, что является жертвой в деле об убийстве активистки.
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