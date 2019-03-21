Убийство Гандзюк: суд окончательно отстранил Мангера от должности

Председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, окончательно отстранили от должности.

Об этом cообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. Решение первой инстанции оставил без изменений Апелляционный суд Киева в четверг 21 марта.

Апелляционная жалоба защиты подозреваемого об отмене постановления следственного судьи Шевченковского районного суда удовлетворена не была.

Владислав Мангер Цензор.НЕТ

Отмечается, что процессуальными руководителями Мангеру вручена копия ходатайства об изменении меры пресечения с залога под стражу. Также ходатайство будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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