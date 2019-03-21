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Убийство Гандзюк: суд окончательно отстранил Мангера от должности

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Председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, окончательно отстранили от должности.

Об этом cообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. Решение первой инстанции оставил без изменений Апелляционный суд Киева в четверг 21 марта.

Апелляционная жалоба защиты подозреваемого об отмене постановления следственного судьи Шевченковского районного суда удовлетворена не была.

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Владислав Мангер

Владислав Мангер

Цензор.НЕТ

Отмечается, что процессуальными руководителями Мангеру вручена копия ходатайства об изменении меры пресечения с залога под стражу. Также ходатайство будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле дома, где жила активистка, когда она шла на работу.

  • Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.

  • Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.

  • 11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини",объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.

  • Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.

  • Генпрокуратура сообщила пошаговую схему организации убийства Гандзюк, назвав имена главных подозреваемых.

  • Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога.

  • 15 февраля залог был внесен и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.

  • Позже Мангер заявил, что является жертвой в деле об убийстве активистки.

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Персоны
Екатерина ГандзюкВладислав Мангер
Место
Украина
Теги
Гандзюкумерла Катя Гандзюк
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