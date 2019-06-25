Суд отпустил на свободу скандального террориста "ДНР". Фото

Известный террорист "ДНР" Александр Игнатишин по кличке "Ашот" свободно проживает в Украине, не опасаясь уголовного преследования.

Как сообщает Inforpost, прокурором было направлено прошение в суд освободить Игнатишина от криминальной ответственности как участника незаконного вооруженного формирования.

Предварительное судебное заседание состоялось 31 мая 2019 года в городе Доброполье Донецкой области, а сам суд теперь назначен на 18 сентября. При этом никакие меры пресечения – ни взятие под стражу, ни домашний арест – Игнатишину не определены.

Информация об этом доступна в Едином государственном реестре судебных решений.

"Таким образом, боевик "ДНР" сегодня живет в свободной Украине, не опасаясь преследований правоохранительными органами", – говорится в сообщении.

Inforpost

Inforpost

Издание отмечает, что Игнатишин Александр Валериевич родился 14 июня 1986 года в Макеевке. До 2014 года занимался наркотиками, "крышевали" его бизнес на уровне Червоногвардейского РОВД. С началом оккупации на Донбассе Игнатишин вступил в ряды пророссийских незаконных вооруженных образований.

В 2015 или 2016 году бежал в Крым, а оттуда уже в Киев. В столице был замечен в компании девушки, за чей счет вел небедную жизнь.

Кроме того, в апреле 2018 года Игнатишин под своей реальной фамилией оформил акт купли-продажи частного дома в Черкасской области.

Александр Игнатишин Inforpost

Александр Игнатишин на "Миротворце" Inforpost

Александр Игнатишин Inforpost

Александр Игнатишин Inforpost

Александр Игнатишин Inforpost

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали еще троих убитых на Донбассе террористов фейковых республик "ЛНР" и "ДНР".

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