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Суд отпустил на свободу скандального террориста "ДНР". Фото

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Известный террорист "ДНР" Александр Игнатишин по кличке "Ашот" свободно проживает в Украине, не опасаясь уголовного преследования.

Как сообщает Inforpost, прокурором было направлено прошение в суд освободить Игнатишина от криминальной ответственности как участника незаконного вооруженного формирования.

Предварительное судебное заседание состоялось 31 мая 2019 года в городе Доброполье Донецкой области, а сам суд теперь назначен на 18 сентября. При этом никакие меры пресечения – ни взятие под стражу, ни домашний арест – Игнатишину не определены.

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Информация об этом доступна в Едином государственном реестре судебных решений.

"Таким образом, боевик "ДНР" сегодня живет в свободной Украине, не опасаясь преследований правоохранительными органами", – говорится в сообщении.

Суд отпустил на свободу скандального террориста "ДНР". Фото

Inforpost

Суд отпустил на свободу скандального террориста "ДНР". Фото

Inforpost

Издание отмечает, что Игнатишин Александр Валериевич родился 14 июня 1986 года в Макеевке. До 2014 года занимался наркотиками, "крышевали" его бизнес на уровне Червоногвардейского РОВД. С началом оккупации на Донбассе Игнатишин вступил в ряды пророссийских незаконных вооруженных образований.

В 2015 или 2016 году бежал в Крым, а оттуда уже в Киев. В столице был замечен в компании девушки, за чей счет вел небедную жизнь.

Кроме того, в апреле 2018 года Игнатишин под своей реальной фамилией оформил акт купли-продажи частного дома в Черкасской области.

Александр Игнатишин

Александр Игнатишин

Inforpost

Александр Игнатишин на "Миротворце"

Александр Игнатишин на "Миротворце"

Inforpost

Александр Игнатишин

Александр Игнатишин

Inforpost

Александр Игнатишин

Александр Игнатишин

Inforpost

Александр Игнатишин

Александр Игнатишин

Inforpost

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали еще троих убитых на Донбассе террористов фейковых республик "ЛНР" и "ДНР".

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Место
Украина
Теги
ДНРтеррористы "ДНР"
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