Вербовала АТОшников для терактов: суд отпустил подозреваемую в госизмене для обмена с "Л/ДНР"

В пятницу, 27 декабря, в зале суда была освобождена спортсменка Дарья Мастикашева, которую подозревали в государственной измене.

Женщину готовят к передаче России в рамках большого обмена пленными. Об этом сообщил в Facebook отец адвоката Валентина Рыбина Владимир (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в рамках юридической очистки судом была утверждена сделка о признании вины в обмен на освобождение "по отбытому" без конфискации имущества и прекращение уголовного преследования.

Обмен пленными: суд отпустил Мастикашеву Facebook Владимира Рыбина

Рыбин также рассказал, что вместе с Мастикашевой освобожден на тех же условиях и будет отправлен на обмен Александр Каратай.

Напомним, Мастикашева была задержана СБУ в августе 2017 года по обвинению в государственной измене. По версии СБУ женщина вербовала бывших участников АТО для терактов.

Обмен пленными: суд отпустил Мастикашеву Facebook Владимира Рыбина

Обмен пленными: суд отпустил Мастикашеву Facebook Владимира Рыбина

Facebook Владимира Рыбина

Как уточняет "Страна", Рыбин подтвердил, что Мастикашева была внесена в список на обмен пленными.

"Сегодня суд вынес приговор Дарье, так как ранее она признала свою вину. Суд постановил 2 года, 4 месяца и 11 дней, но так как с августа 2017 Дарья находилась в СИЗО, то по сути она уже отбыла весь срок. Сейчас совместно с правоохранителями Дарья отправляется в пункт сбора для дальнейшего обмена", – заявил он.

Также адвокат сообщил, что Мастикашева является гражданкой Украины с регистрацией в Каменском, и после проведённого обмена Дарья вернется обратно в родной город к матери и ребёнку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны имена других фигурантов громких расследований, которых могут обменять.

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