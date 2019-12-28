Суд отпустил для обмена "беркутовцев", убивших Небесную Сотню

Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-бойцов спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, подозреваемых в расстрелах Небесной Сотни.
Скандальное решение было принято на заседании 28 декабря в рамках подготовки к обмену пленными между Украиной и Россией. В зале скандировали "Ганьба!" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Под СИЗО, где находились подозреваемые,собрались противники их выдачи в рамках обмена "Л/ДНР".
Telegram-канал Андрея Павловского
Telegram-канал Андрея Павловского
Telegram-канал Андрея Павловского
Во время процесса стало известно о том, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров в рамках резонансного дела по экс-беркутовцам. После этого Алексей Донской, Игорь Земсков, Янис Симонов и Денис Иванов покинули зал суда.
Симонов отметил, что о постановлении про замену узнал только 28 декабря, а Донской попросил прощения у стороны потерпевших и суда. "Перед тем, как покинуть зал, мы бы хотели извиниться перед потерпевшими и судом за эту ситуацию и сказать, что нам за все это очень-очень стыдно. Спасибо", – сказал он.
Кроме того, сторона обвинения зачитала требование Рябошапки об изменении меры пресечения, поскольку все фигуранты громкого расследования включены в списки на обмен.
Напомним, так называемая "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заявляла, что семьи бывших спецназовцев "Беркута", а также фигурантов дела о событиях 2 мая в Одессе якобы самостоятельно попросили террористов "ДНР", чтобы те включили упомянутых лиц в списки на обмен пленными.
Экс-беркутовцы
"Громадське"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об условиях обмена пленными до конца 2019 года.
В обществе распространилась информация о том, что украинская сторона планирует передать террористам "Л/ДНР" в процессе обмена пленными бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в расстреле активистов на Институтской 20 февраля 2014 года.
В частности, речь шла об Олеге Янишевском, Павле Аброськине, Сергее Зинченко, Сергее Тамтуре и Александре Маринченко. Перед этим последнего даже отпустили из СИЗО под домашний арест.
После этого общественная организация "Семья героев Небесной сотни" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не допустить выдачи в рамках обмена пленными экс-беркутовцев, подозреваемых в убийстве 48 человек на Майдане в 2014 году.
На скандал отреагировал адвокат Валентин Рыбин и заявил, что Украина якобы вычеркнула из списка на обмен трех экс-бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.
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