Суд отпустил для обмена "беркутовцев", убивших Небесную Сотню

Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-бойцов спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, подозреваемых в расстрелах Небесной Сотни.

Скандальное решение было принято на заседании 28 декабря в рамках подготовки к обмену пленными между Украиной и Россией. В зале скандировали "Ганьба!" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Под СИЗО, где находились подозреваемые,собрались противники их выдачи в рамках обмена "Л/ДНР".

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Во время процесса стало известно о том, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров в рамках резонансного дела по экс-беркутовцам. После этого Алексей Донской, Игорь Земсков, Янис Симонов и Денис Иванов покинули зал суда.

Симонов отметил, что о постановлении про замену узнал только 28 декабря, а Донской попросил прощения у стороны потерпевших и суда. "Перед тем, как покинуть зал, мы бы хотели извиниться перед потерпевшими и судом за эту ситуацию и сказать, что нам за все это очень-очень стыдно. Спасибо", – сказал он.

Кроме того, сторона обвинения зачитала требование Рябошапки об изменении меры пресечения, поскольку все фигуранты громкого расследования включены в списки на обмен.

Напомним, так называемая "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заявляла, что семьи бывших спецназовцев "Беркута", а также фигурантов дела о событиях 2 мая в Одессе якобы самостоятельно попросили террористов "ДНР", чтобы те включили упомянутых лиц в списки на обмен пленными.

Экс-беркутовцы "Громадське"

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