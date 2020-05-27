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27 мая • обновлено в 19:53
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Суд отменил увольнение Матиоса и обязал Минобороны восстановить его в службе

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Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск бывшего главного военного прокурора Украины, генерал-полковника юстиции Анатолия Матиоса к Министерствк обороны Украины и министрк обороны Андрею Загороднюку, решил отменить приказ об увольнении первого с военной службы в запас, а также обязал восстановить его в службе.

Соответствующее решение от 18 мая 2020 по делу №640/22780/19 было опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений, впрочем, в нем не было указано инициалы лица, подавшего иск. В то же время журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook уточнил, что речь именно о Матиосе. Также он добавил, что судебное решение еще не вступило в законную силу.

"Признать противоправным и отменить приказ Министра обороны Украины от 15 октября 2019 года №573 об увольнении генерал-полковника юстиции лицо 1 с военной службы в запас по пп. "г" (в связи с проведением организационных мероприятий) п. 2 ч. 5 ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", – говорится в тексте решения.

Суд отменил увольнение Матиоса и обязал Минобороны восстановить его в службе

Суд отменил увольнение Матиоса и обязал Минобороны восстановить его в службе

Википедия

Суд обязал Министерство обороны Украины восстановить Матиоса на военной службе, а самого главу Минобороны заключить с генерал-полковником юстиции новый контракт о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины на должностях лиц офицерского состава.

"Признать противоправным бездействие Министра обороны Украины Загороднюка Андрея Павловича по незаключению нового контракта с генерал-полковником юстиции лицо 1 о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины на должностях лиц офицерского состава", – отмечается в решении.

Также суд обязал Минобороны осуществить перерасчет и выплату Матиосу материального и денежного обеспечения "за время вынужденного прогула со дня незаконного увольнения с военной службы – 15 октября 2019 по дату фактического восстановления на военной службе". Было решено взыскать за счет бюджетных ассигнований Министерства обороны Украины в пользу генерал-полковника юстиции понесенные последним судебные расходы в размере 1 536,80 грн.

Комментарий журналиста

Комментарий журналиста

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

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Автор
Яра Дорош
Персоны
Анатолий Матиос Андрей Загороднюк
Место
Украина
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