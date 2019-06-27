Суд отменил розыск скандального главреда "Страны" Гужвы: что известно

В Киеве Шевченковский районный суд отменил розыск главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре, передают "Українські Новини".

"Определением Шевченковского районного суда Киева от 13.05.2019 отменен розыск обвиняемого Г. в данном деле в связи с установлением его места нахождения и получения им политического убежища в Республике Австрия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дело, в котором Гужва пребывает в статусе обвиняемого в неуплате налогов, находится в Шевченковском суде на стадии судебных дебатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Игорь Гужва, который сбежал из Украины в январе 2018 года, получил 1 августа 2018 года убежище в Австрии.

Напомним, что 22 июня 2017 года сотрудники Национальной полиции Украины взяли штурмом редакцию издания "Страна.uа" в Киеве. Позже стало известно, что Гужва был задержан по подозрению в вымогательстве.

Игорь Гужва strana.in.ua

По словам нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько, редакция "Страны.uа" и лично главред Игорь Гужва требовали от народных депутатов деньги за неразмещение "компрометирующих материалов". Позже он вышел на свободу с условием запрета покидать Киев.

31 января 2018 года редакция "Страны" сообщила, что Гужва покинул страну и ищет политического убежища в Австрии. Позже он рассказал, что ему поступали угрозы физической расправы. Гужва отметил, что беспрепятственный вылет из Украины в Австрию ему обеспечила "забывчивость" прокуратуры в подаче ходатайства о продлении меры пресечения.

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